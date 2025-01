Depois de uma temporada gloriosa ao vencer o Brasileirão e Libertadores em 2024, a equipe principal do Botafogo se apresentou no CT Lonier, nesta terça-feira (14), para pôr um fim às férias e dar início à preparação para 2025. Apesar da maioria dos jogadores terem retornado ao clube, o primeiro treino contou com três ausências: Savarino, Bastos e Júnior Santos.

continua após a publicidade

▶️ Torcedores do Botafogo perdem a paciência com atacante: ‘Esse o Lyon não quer’

▶️ Mercado da Bola: Atlético-MG encaminha compra de Júnior Santos, do Botafogo

Durante a semana, a polêmica sobre pendências financeiras colocou em risco a apresentação de jogadores ao clube nesta tarde, mas a grande maioria dos atletas retornou depois um mês de férias. Em vídeo publicado nas redes sociais, alguns atletas aparecem em chegada ao CT Lonier para a reapresentação, como Gregore, Lucas Halter, John, Mateo Ponte, Alex Telles, Igor Jesus, Matheus Martins e Vitinho. Além deles, Alexander Barboza, Marlon Freitas e Danilo Barbosa também marcaram presença.

Em nota, o Alvinegro revelou que apenas três jogadores não retornaram com o resto do elenco por motivos particulares e em comum acordo com o clube.

continua após a publicidade

Por conta das incertezas sobre reapresentação, Bastos e Savarino não conseguiram chegar ao Brasil a tempo para o treino desta terça. O zagueiro estava em Roma, na Itália, de férias, e devido a logística, não conseguiu comparecer ao CT. Assim como o atacante, que mesmo treinando individualmente, estava na Venezuela e só chegaria na manhã desta quarta (15). Alexander Barboza conseguiu por pouco, até por isso, o horário foi alterado.

Já Júnior Santos tem negociações avançadas com o Atlético-MG, e deve ser o reforço da equipe mineira para 2025. Segundo apuração do Lance!, o Galo encaminhou a contratação do artilheiro alvinegro por cerca de US$ 7 milhões (R$ 42,4 milhões na atual cotação), e o atleta deve assinar por quatro temporadas com a equipe mineira.

continua após a publicidade

Outras ausências confirmadas são de Luiz Henrique e Tiquinho Soares. O camisa 9 está acertado com o Santos para 2025, e já está em São Paulo para se apresentar ao Peixe. O jogador já realizou os exames e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Por outro lado, o Rei da América ainda tem seu destino indefinido. O atacante tem a possibilidade de se transferir para o Lyon, da França, mas também tem propostas do mercado inglês. Avaliando as oportunidades, Luiz Henrique ainda não bateu o martelo sobre seus próximos passos, mas não permanece no Glorioso.

O elenco principal do Botafogo terá duas semanas de treino até o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, no dia 29 de janeiro. A próxima atividade do grupo acontecerá nesta quarta-feira (15), pela manhã, também no CT Lonier.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo