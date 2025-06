Durante o Redação Sportv desta sexta-feira (20), André Rizek surpreendeu ao fazer uma comparação curiosa. O comentarista elogiou muito o Botafogo pela vitória e analisou o seu próximo adversário: Atlético de Madrid. Diego Simeone, treinador do clube colchonero, teve seu estilo de jogo comparado ao Volta Redonda pelo jornalista. Confira as aspas completas;

- Eu volto a falar do Simeone porque ele é o treinador mais bem pago do mundo, tem um elenco excelente e ele joga como se fosse o Volta Redonda contra o PSG, com todo mundo atrás do meio-campo, sem pegar na bola - disparou sobre o estilo de jogo do time espanhol.

- Que bom que há diferentes formas de jogar futebol, não existe uma certa e uma errada. O Renato Gaúcho (técnico do Fluminense) contra o Borussia Dortmund, por exemplo, dominou o jogo. O Abel Ferreira (treinador do Palmeiras) adotou uma postura ontem que muita gente pode achar feia, mas o treinador do Al-Ahly disse que a tática do Palmeiras o surpreendeu. O Botafogo mostrou que é possível ser defensivo. Aliás, eu não via outra forma de atuar contra o PSG e é possível ser eficiente dessa forma, jogar bem dessa forma, sem precisar do seu goleiro milagreiro - elogiou.

- Então, eu acho que estamos diante de estratégias de treinadores que atuam no Brasil muito importantes aqui nessa Copa do Mundo de Clubes. O Paiva, o Abel e o Renato: três maneiras muito diferentes de atingir o sucesso - completou.

O que vem por aí?

A terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes será disputada segunda-feira (23). O Atlético de Madrid enfrenta o Botafogo, às 16h, no Rose Bowl, em Pasadena. No mesmo horário, o Seattle enfrenta o PSG, no Lumen Field.

