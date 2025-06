Um dos astros do Atlético de Madrid, Julián Alvarez rasgou elogios ao Botafogo, adversário da próxima segunda-feira (23) pela última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl. O atacante argentino destacou a dificuldade da partida, mas acredita que o time colchonero conseguirá a classificação.

Para avançar de fase, o Atlético de Madrid precisa vencer por três ou mais gols de diferença. O Glorioso, por sua vez, se ao menos empatar, ficará com a primeira colocação da chave.

- É uma equipe de muita qualidade, com grandes jogadores. Uma equipe forte defensivamente, demonstrou isso no Brasil, onde foi campeã de coisas importantes. Acredito que podemos (tirar a vantagem do Botafogo). Já demonstramos em muitos jogos nessa temporada - disse, em entrevista neste sábado (21).

- Ganhamos do Seattle, fizemos um grande jogo e o outro resultado não nos favoreceu. Temos que fazer vários gols e já estamos pensando nisso. Depende de nós, temos que fazer outro grande jogo, que tudo saia bem para podermos fazer os gols que precisamos. Sabemos que não será fácil, mas confiamos nisso, o time está se preparando da melhor maneira e peço que confiem, nos acompanhem porque vamos deixar tudo pela classificação - completou Alvarez.

Julián Alvarez é um dos destaques do Atlético de Madrid (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O Botafogo vem de grande resultado sobre o PSG, na vitória por 1 a 0 com gol do atacante Igor Jesus. Julián Alvarez afirmou que o time espanhol precisará de muita organização para não ceder espaços em contra-ataque.

- Vamos atacar, mas é preciso defender os contra-ataques como os que tiveram contra o PSG. Nós dizemos uns aos outros no vestiário que vamos passar. Sabemos o que temos que fazer. Acreditamos muito que podemos dar a volta por cima porque temos qualidade e muito trabalho em nossa equipe.