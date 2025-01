Primeiro reforço anunciado pelo Botafogo para a temporada 2025, o atacante Artur será apresentado oficialmente no início da tarde desta terça-feira (28), no estádio Nilton Santos. O jogador concederá entrevista coletiva a partir das 13h10, mas desde domingo (26) ele já treina com o elenco principal.

Revelado pelo Palmeiras, o jogador de 26 anos estava no Zenit, da Rússia, e assinou contrato com o Botafogo até o fim da temporada de 2029. O jogador se disse feliz em voltar ao futebol brasileiro e elogiou o novo clube.

— Estou muito feliz e grato a Deus por estar retornando ao Brasil, ainda mais a um clube tão vitorioso como o Botafogo. A felicidade minha e da minha família — declarou Artur à Botafogo TV.

— O elenco é maravilhoso. Lá da Rússia eu acompanhava demais o Botafogo, pela trajetória que foi, o jeito que foi aquela final (da Libertadores), com superação, expulsão no início do jogo… — descreveu o atacante, citando a decisão do torneio continental do ano passado, quando o clube carioca superou o Atlético-MG por 3 a 1, em jogo disputado em Buenos Aires.

Gregore ajuda Artur na adaptação ao Botafogo

Naquela decisão, o volante Gregore foi expulso logo aos dois minutos de jogo. Pois o jogador é amigo de Artur e, segundo o novo reforço do Botafogo, é que tem o ajudado a se ambientar no Rio de Janeiro.

— Gregore é um cara maravilhoso. Adoro ele, trabalhamos juntos no Bahia, ele está me ajudando aqui com a chegada — declarou Artur.

Ainda não há uma previsão de quando o atacante irá estrear pelo Botafogo, mas Artur garantiu que não vê a hora que isso aconteça.

— Estou muito ansioso para jogar, sentir o calor da torcida, fazer gols e dar assistência.