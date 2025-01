Técnico argentino descarta treinar o Botafogo: ‘Nenhuma chance’

Um dos três técnicos avaliados por John Textor para comandar o Botafogo, o argentino Gerardo “Tata” Martino descartou nesta segunda-feira (27) assumir o alvinegro carioca. Ex-treinador de Messi na seleção Argentina e no Inter Miami, Tata Martino afirmou que pretende ficar um tempo sem trabalhar.

— O que eu disse quando saí do Inter é que preciso estar em Rosário (Argentina). Tomei a decisão de não trabalhar durante alguns meses, e é isso que vai acontecer. Não há qualquer possibilidade de, a curto prazo, eu voltar a trabalhar — declarou o técnico argentino à Rádio Monumental 1080 AM, do Paraguai, ao ser indagado se estava em tratativas com o Botafogo.

Ao longo da carreira, Tata Martino, de 62 anos, acumula passagens por Barcelona, seleções de Paraguai, Argentina e México, e uma série de outros clubes. Entre junho de 2023 e novembro do ano passado, treinou o Inter Miami, time de Messi. Alegando motivos pessoais, o treinador pediu demissão após a eliminação da equipe na MLS e retornou a Rosário.

— Como disse quando deixei o meu emprego anterior: vou passar uns meses aqui em Rosário. Isso não muda — acrescentou Tata Martino na entrevista desta segunda.

Além de descartar o Botafogo, o treinador argentino se negou a confirmar se houve uma proposta oficial por parte do clube carioca.

— Tenho sempre alguma relutância em falar sobre propostas, porque o importante é falar se elas se concretizarem. Neste caso, como não vou trabalhar lá, não faz muito sentido falar se houve ou não proposta — desconversou Martino.

Carlos Leiria treina o Botafogo interinamente

Enquanto não consegue definir o treinador para a temporada 2025, o time segue sendo treinado por Carlos Leiria. O técnico, que comandou o time alternativo até aqui no Campeonato Carioca, ficará à beira do campo para o clássico com o Fluminense, quarta-feira (29), às 21h30, na estreia do time titular no ano. Leiria também deve comandar o Botafogo na decisão da Supercopa Rei, no domingo (2 de fevereiro), diante do Flamengo, em Belém (PA).