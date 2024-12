Botafogo confunde irmãos Romero e posta foto de gêmeo do Corinthians

O Botafogo cometeu uma gafe nesta quarta-feira (25) de Natal e utilizou foto de jogador do Corinthians nas suas redes sociais. O clube postou fotos dos jogadores para celebrar a data festiva, mas, ao publicar a foto de Romero, usou a imagem de Ángel, do Timão, não de Óscar, do Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Oscar, que é atleta do Botafogo, também publicou uma foto celebrando o Natal. Coincidência ou não, o meia utilizou uma roupa com detalhes verdes, o que facilitaria o trabalho do Corinthians em não cometer o mesmo erro que o time carioca. O Glorioso corrigiu o engano posteriormente.

➡️ ‘Come to Corinthians, Pogba’: Talles Magno revela papo com Memphis e faz campanha

ACONTECEU



O BOTAFOGO CONFUNDIU OS IRMÃOS ROMERO



O Romero do Botafogo é o da 2º foto, e o Botafogo postou a foto do Romero do Corinthians



simplesmente pic.twitter.com/zGecUYzAvr — DataFut (@DataFutebol) December 25, 2024

Os dois gêmeos são conhecidos do futebol brasileiro. Ángel é o que joga no país a mais tempo e tem forte identificação com a torcida do Corinthians. Óscar, que chegou a menos tempo na país, já tem no currículo uma Libertadores e um Brasileirão pelo Botafogo. A permanência do meia, porém, é dúvida para a próxima temporada.