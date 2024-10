Barcelona detona jogador brasileiro após rescisão: ‘Desinteresse em treinar’

Matheus Fernandes em treino com o Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)







06/10/2024

O processo judicial que envolve o meia Matheus Fernandes, atualmente no Red Bull Bragantino, contra o Barcelona ganhou um novo capítulo. O Tribunal Supremo da Espanha, instância mais alta da Justiça do país, rejeitou o pedido de indenização apresentado do atleta contra o clube catalão.

Conforme relata os documentos, o atleta pede a quantia de 14,8 milhões de euros, cerca de R$ 88,6 milhões, por seu desligamento, em 2021. Destaca-se que o meia venceu o processo na primeira instância da Justiça espanhola e teria o direito de receber 7,7 milhões de indenização. Contudo, após novo processo, o Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha (TSJC) rebaixou os valores para 731 mil euros, equivalente a R$ 4,3 milhões.

Em uma nota oficial, o Barcelona se manifestou sobre o caso e condenou a postura do atleta. De acordo com o clube, Matheus demostrou "desinteresse em treinar" durante a passagem.

- (O Barcelona) afirma que o baixo rendimento percebido fez com que tenha participado de poucos jogos, não tendo assumido o papel de jogador de elite para o qual foi contratado, nem atingido as expectativa que justificaram a contratação (…) por falta de envolvimento e desinteresse em treinar - diz parte do comunicado.

O que o jogador diz?

Por outro lado, Matheus Fernandes alega que teve o contrato rescindido sem uma justa causa. Na época, ele havia feito apenas um jogo pelo time, contra o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, com apenas 20 minutos em campo.

O meia chegou ao clube espanhol após ter uma temporada de destaque no Palmeiras, em 2020. Ao tudo, foram pagos sete milhões de euros, cerca de R$ 32,4 milhões na cotação da época.