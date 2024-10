Brasil conquistou o hexacampeonato mundial de futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Publicada em 07/10/2024

O protagonismo voltou para onde nunca deveria ter saído. Por muito tempo quem deu as cartas no jogo do futsal foi o Brasil, mas esse cenário mudou na última década. Longe de uma final de Mundial há 12 anos, a Seleção viu outras seleções ganharem os holofotes na modalidade. A Copa do Mundo serviu para reorganizar o que estava fora de lugar.

A volta por cima começou na Copa América deste ano. A Seleção Brasileira não levantava uma taça de grande prestígio desde 2017 — quando faturou o mesmo troféu. O primeiro desafio foi ainda na fase de grupos, diante da Argentina. Dificuldade? Nada disso. 4 a 1 sobre a atual vice-campeã do mundo para afastar de vez qualquer desconfiança que pairasse sobre o elenco.

A competição continuou e quis o destino que a decisão fosse novamente contra os "hermanos". Neste momento você pode pensar: "clássico em final sempre é jogo duro". A resposta brasileira veio dentro de quadra: 4 a 2 para calar quem ainda insistia em diminuir o trabalho feito por Marquinhos Xavier. Primeiro título da era "Professor X" na Amarelinha.

Copa do Mundo é cereja do bolo

A equipe desembarcou no Uzbequistão sob os olhares atentos do mundo. Esta foi a primeira vez que o Brasil foi para um Mundial de futsal com o investimento da CBF e a pressão em busca do hexacampeonato era grande — mas os jogadores lidaram muito bem com este fator.

Leandro Lino vibra durante jogo da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

A primeira fase com três goleadas mostrou que a Seleção não estava para brincadeira, era importante confirmar o favoritismo. O mata-mata, entretanto, serviu para dar "casca" a um grupo que sabia onde queria chegar. Diante da Ucrânia, Dyego chamou a responsabilidade e colocou o Brasil de volta na final da Copa do Mundo de Futsal.

A decisão só podia ser contra a Argentina. Qual personagem seria melhor para coroar um ano de títulos senão o maior rival? E o Brasil jogou, competiu e venceu. Com sufoco no final, da forma que manda o roteiro de uma conquista histórica. A Seleção Brasileira finalmente conquistou o hexacampeonato mundial nas quadras.

Como dito anteriormente, o protagonismo voltou para onde nunca deveria ter saído. No esporte da bola pesada, o topo do mundo voltou a vestir amarelo, verde e azul.