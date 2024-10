Com dois de Lewandowski e show de Raphinha, Barcelona passeia na Champions League

Time do Barcelona comemora gol de Raphinha contra o Young Boys (Foto: Josep Lago/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 17:52 • Barcelona (ESP)

Em grande atuação ofensiva, o Barcelona conquistou a primeira vitória na campanha da Champions League 2024-25. Contra o Young Boys, da Suíça, o time comandado por Hansi Flick venceu por 5 a 0, com uma ótima partida de Raphinha, que fez um gol e deu uma assistência no resultado.

Além do brasileiro, Lewandowski, duas vezes, Iñigo Martínez e Camara, contra, balançaram as redes no Lluís Companys. O triunfo foi importante para levantar a poeira de uma derrota doída contra o Osasuna, por 4 a 2, no final de semana - a primeira do time blaugrana na competição.

Barcelona 5x0 Young Boys: como foi o jogo?

A partida foi decidida ainda no primeiro tempo. Livre na grande área, Lewandowski abriu os caminhos da vitória aos nove minutos de jogo, após receber passe de Raphinha. Aos 34, o brasileiro voltou a participar de um gol, mas dessa vez, foi às redes depois de uma bola rebatida na pequena área suíça. O terceiro veio de forma relâmpago: três minutos depois, Iñigo Martínez subiu mais alto que os marcadores para fazer mais um.

Capitão, Raphinha comemora gol pelo Barcelona na Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

O segundo tempo começou de forma bem parecida com o primeiro, com gol de Lewandowski, que muito bem posicionado, cabeceou para ampliar o placar. Com a goleada construída, o time manteve a posse de bola e atacou esporadicamente. O quinto e final gol do Barcelona foi anotado pelo zagueiro Camara, contra.

O jogo também marcou o retorno do volante Frenkie de Jong aos gramados após quase seis meses tratando uma lesão no tornozelo. Ele substituiu Lamine Yamal aos 30 minutos de segundo tempo.

O que vem pela frente?

Depois da vitória tranquila, o Barcelona se prepara para enfrentar o Deportivo Alavés no próximo domingo (6), pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Na competição, a equipe de Hansi Flick é líder, com 21 pontos conquistados, três a mais que o Real Madrid, segundo. Do outro lado, o Young Boys terá o Basel pela frente no mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA x YOUNG BOYS

2ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: 01/10/2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

🥅 Gols: Lewandowski (8'/1ºT e 6'/2ºT ), Raphinha (34'/1ºT), Martínez (37'/1ºT) e Camara (GC, 36'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Ugrinic e Colley (YB)

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Pena; Balde, Martínez (Cuenca), Cubarsí (Fort) e Koundé; Casadó, Pedri (Fati), Torres, Raphinha e Yamal (De Jong); Lewandowski (Pau Victor)

YOUNG BOYS (Técnico: Patrick Rahmen)

Keller; Blum (Athekame), Camara e Zoukrou, Hadjam; Lauper, Monteiro, Imeri (Lakomy), Ugrinic (Niasse), Colley (Virginius); Itten (Ganvoula)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Eric Lambrechts (BEL)