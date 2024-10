Hansi Flick exige mais do Barcelona mesmo com goleada na Champions League

Hansi Flick com 'cara de poucos amigos' durante Barcelona 5x0 Young Boys, pela Champions League (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 19:57 • Barcelona (ESP)

O técnico do Barcelona (Espanha), Hansi Flick, exigiu mais de seus jogadores mesmo após a goleada por 5 a 0 sobre o Young Boys (Suíça). Em entrevista pós-jogo, o alemão afirmou que sua equipe precisa começar os jogos com um ritmo mais forte.

➡️ Veja a classificação atualizada da fase de liga da Uefa Champions League!

- Temos que começar os jogos com um pouco mais de força. Ser mais dinâmicos em conjunto. Fomos melhorando com o passar dos minutos. Ninguém sabe como vai funcionar essa nova Champions, mas é sempre importante ter um bom saldo de gols - afirmou o técnico.

Apesar da cobrança, o elenco do clube espanhol ganhou dois dias de folga ("merecidos", segundo Hansi Flick), após a vitória.

Raphinha marca novamente

Na mesma entrevista, o técnico do Barcelona comentou a atuação de Raphinha. Mais uma vez, o brasileiro foi destaque da equipe, com direito a mais um gol marcado - o sexto na temporada. Hansi Flick, evitou rasgar elogios ao jogador. Na visão do técnico, todo o coletivo precisa ser exaltado, e não um atleta apenas.

- Raphinha jogou muito bem. Não podemos falar apenas de um jogador. É importante jogar como uma equipe. Raphinha só pode jogar bem se seus companheiros também o fazem.

A goleada por 5 a 0 diante do Young Boys colocou o Barcelona na 10ª posição da tabela da Champions League, com três pontos conquistados em duas partidas. O próximo jogo dos espanhóis acontece no domingo (6), às 11h15 (horário de Brasília), diante do Alavés por La Liga.

Raphinha é um dos destaques do Barcelona na atual temporada (Foto: LLUIS GENE / AFP)

➡️ Melhor do mundo? Cole Palmer supera Haaland, Mbappé e Vini Jr em participações em gols

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional