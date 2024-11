Bahia x São Paulo: partida terá campanha de combate à violência no futebol

Campanha Cadeiras Vazias é promovida pelo Ministério do Esporte em busca da promoção da paz nos estádios (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro

O Ministério do Esporte irá lançar nesta terça-feira (4) a campanha Cadeiras Vazias em busca de promover um combate a violência no futebol. Assim, a partida entre Bahia e São Paulo, às 21h30, válida pela 32ª rodada do Brasileirão terá 384 cadeiras vazias na arquibancada. O número faz referência as vítimas fatais dos conflitos nos estádios de 1988 a 2023.

A iniciativa busca conscientizar e iniciar um combate preventivo, de preservação a paz nos estádios. Além de conflitos físicos, que ceifam vidas e arruínam famílias, a campanha também tem o intuito de combater práticas como o racismo, homofobia, xenofobia, agressões contra mulheres e intolerância religiosa no ambiente do futebol.

A ação tem o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg) e dos principais clubes do futebol nacional. O palco inicial da campanha será o confronto entre Bahia e São Paulo, desta terça-feira (5), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.

- Essa campanha é um marco importante no combate à violência nos estádios. Nosso trabalho é para que o futebol, e o esporte no geral, seja um espaço de união, não de violência. Queremos que a paz ocupe os estádios e que crianças, jovens, adultos, idosos, famílias, todos possam torcer juntos, com

segurança. A mudança de cultura é construída no dia a dia, com diálogo e ações que mostrem o impacto real da violência. Nosso objetivo é que o futebol seja um ambiente seguro para todos e que o amor pelo esporte sempre supere qualquer rivalidade - disse André Fufuca, Ministro do Esporte.

Familiares de vítimas estarão presente na Arena Fonte Nova para participaram do projeto. Um dos parentes que irão participar da ação é Tiago Valdevino, que irá ocupar simbolicamente uma cadeira vazia no estádio. Ele é tio de Paulo Ricardo da Silva, torcedor do port, morto em 2 de maio de 2014, após o jogo entre os clubes Santa Cruz e Paraná, no Estádio do Arruda, em Recife. A vítima fatal, de 26 anos, foi atingida por um vaso sanitário lançado do topo da arquibancada para fora do estádio por um torcedor não identificado.

- São ações como essa campanha, mostrando as sequelas dessa violência, que nos dão esperança de que as vítimas não fiquem no esquecimento e sem justiça. Punições severas para todos que praticarem a violência e cometerem crimes dentro e fora dos estádios, e as devidas reparações às vítimas - disse o parente da vítima.

Campanha nas redes sociais e declarações

A partir da quinta-feira (7) a campanha Cadeiras Vazias será impulsionada nas redes sociais com a disponibilidade de minidocumentários e outros conteúdos, que serão produzidos com o auxilio de atletas, ex-jogadores, clubes, torcidas, influenciadores e outras personalidades. Além disso, as hashtags #OcupaçãoPelaPaz e #PazNoFutebol, serão promovidas para a participação de internautas.