Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 17:14 • São Paulo (SP)

O São Paulo terá um novo desfalque para a partida contra o Bahia, nesta terça-feira (5), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h30 (horário de Brasília). Welington sentiu dores na coxa esquerda e não viajou com a delegação para Salvador.

De acordo com informações oficiais do clube, o lateral-esquerdo foi diagnosticado com um edema na região e vai permanecer em São Paulo para realizar tratamento de recuperação no CT da Barra Funda.

O técnico do São Paulo, Zubeldía, deve promover a entrada de Jamal Lewis. O norte-irlandês foi titular no empate do Tricolor com o Criciúma por 1 a 1, na última rodada do Brasileirão, disputada no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Patryck, a outra opção para a lateral esquerda do São Paulo, segue como desfalque do Tricolor. O jogador também ficará na capital paulista para realização de um tratamento de recondicionamento físico. Recuperado de uma fratura na clavícula, o jovem se prepara para retornar aos gramados após três meses sem jogar.

O jogador foi titular em 48 partidas do Tricolor neste ano. Esta será a segunda partida consecutiva em que o lateral não estará à disposição de Zubeldía. No empate por 1 a 1 contra o Criciúma, em Santa Catarina, Welington ficou de fora após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro.

Sequência inédita

Contratado em setembro, Jamal Lewis deve iniciar duas partidas como titular pela primeira vez com a camisa do Tricolor. Desde sua chegada, o atleta disputou 150 minutos em quatro jogos pelo São Paulo e ainda não marcou nenhum gol nem deu assistências.

A última vez que iniciou dois jogos consecutivos foi em abril deste ano, quando ainda defendia o Watford. Ele esteve entre os onze iniciais da equipe inglesa na derrota por 3 a 2 contra o Southampton, no dia 13 de abril, e no empate em 0 a 0 com o Hull City, no dia 20 de abril.

Duelo direto

O confronto entre São Paulo e Bahia marca o encontro de duas equipes que lutam por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Atualmente, o Tricolor ocupa a sexta posição com 51 pontos em 31 partidas disputadas.

A equipe nordestina está em sétimo lugar, com cinco pontos a menos. O Brasileirão concede vaga para os seis primeiros mais bem colocados do torneio.