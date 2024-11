Sport perdeu para o Operário por 2 a 1, na Série B (Foto: João Vitor Rezende Borba/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 23:15 • Recife (PE)

A Série B teve um dia de partidas animadas no "país do futebol". O Sport perdeu para o Operário por 2 a 1, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Na sequência, o Paysandu venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), enquanto o CRB derrotou o Ituano por 2 a 1, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu (SP). Confira um resumo dos resultados de hoje (4) na competição!

+Empresário de De La Cruz fala sobre possível saída do Flamengo

Na partida de maior repercussão da noite, o Sport perdeu para o Operário e somou a segunda derrota seguida na Série B. O Rubro-Negro segue em terceiro, com 59 pontos - seis a menos que o líder, Santos. Por outro lado, o Operário-PR é agora o sétimo, com 53 pontos, seis abaixo do Mirassol, que abre o G4. Com isso, a equipe de Ponta Grossa mantém chances de acesso.

Primeiro tempo

O Sport teve a saída de Zé Roberto, que sentiu o joelho, logo aos cinco minutos. Em um jogo truncado, a primeira boa chance só saiu aos 25, em escanteio que Boschilia cobrou fechado e quase fez olímpico para o Operário. Aos 38, o Leão abriu o placar. Felipinho insistiu pela esquerda, e Titi Ortíz completou para o gol na segunda trave.

Só que Titi Ortíz foi expulso ao comemorar o gol no alambrado - ele recebeu o segundo amarelo. O Operário-PR foi para cima, mas parou no goleiro Caíque França, que fez quatro boas defesas. Aos 44, voou para espalmar em batida de Vinicius Diniz. Aos 47, pegou chute cruzado de Daniel Lima. Teve ainda finalizações de Boschilia e Vinicius Diniz, nos minutos finais.

Segundo tempo

Os dois times voltaram do intervalo com mudanças, e o Operário-PR seguiu pressionando. Aos três, Ronaldo chutou por cima. Aos sete, Vinicius Diniz mandou de cabeça, para fora. Aos 15, Willian Machado mandou de cabeça, e o goleiro espalmou. O empate do Fantasma saiu aos 25. Vinicius Diniz soltou uma bomba de longe e estufou a rede, deixando tudo igual.

A pressão continuou, e o segundo gol saiu aos 36. Boschilia pegou a sobra fora da área e bateu cruzado para virar o placar. Ronald quase fez o terceiro, aos 41, e o Sport foi para cima nos minutos finais. Aos 44, Lenny Lobato chutou travado e mandou para fora. Aos 50, ele chutou da meia-lua, e o goleiro pegou. No último lance, Nathan Fogaça e Vinicius Mingotti pararam no goleiro Caíque França, evitando o terceiro gol do Operário.

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 2 X 1 SPORT

35ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

🗓️ Data e horário: segunda, 4 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

🥅 Gols: Titi Ortíz (38'/1°T) para o Sport; Vinícius Diniz (25'/2°T) e Boschilia (36'/2°T) para o Operário.

🟨 Cartões amarelos: Titi Ortíz (11' e 40'/1°T), Felipe (27'/1°T), Rafael Thyere (18'/2°T) e Fabricio Domínguez (25'/2°T) para o Sport; Thales Oleques (9'/ 2°T) e Boschilia (37'/ 2°T) para o Operário

🟥 Cartão vermelho: - Titi Ortíz (40'/1°T)

⚽ ESCALAÇÕES

OPERÁRIO (Técnico: Rafael Guanaes)

Gabriel Mesquita; Thales Oleques(Filipe Claudino), Joseph, Willian Machado, Pará; Jacy(Ronaldo), Vinícius Diniz(Rodrigo Lindoso), Boschilia; Rodrigo Rodrigues(Nathan), Daniel(Vinicius Mingotti), Ronald.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico, Felipinho; Felipe(Fabinho), Fabrício Domínguez(Lenny Lobato), Lucas Lima; Chrystian Barletta(Julián Fernández), Titi Ortiz, Zé Roberto(Gustavo Coutinho) (Wellington Silva).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira; Daniella Coutinho Pinto

Sport perdeu para o Operário por 2 a 1, na Série B (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Outros jogos

Ponte Preta 1 x 2 Paysandu - GOLS: 33' Mateus Ferreira da Silva, para a Ponte Preta; 38' Benjamin Borasi, 81' Esli Garcia, para o Paysandu;

Ituano 1 x 2 CRB - GOLS: 21' José Aldo, para o Ituano; 23' Luis Segovia, 90' Getulio Wandelly, para o CRB;

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Próximos jogos

Sport x Chapecoense, no próximo domingo (10), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 36ª rodada da Série B.

Novorizontino x Operário, no próximo sábado (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte (SP), pela 26ª rodada da Série B.

Vila Nova x Ponte Preta,na próxima segunda-feira (11), às 18:30h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia (GO), pela 36ª rodada da Série B.

Paysandu x Brusque, na próxima segunda-feira (11), às 21h (de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém (PA), pela 36ª rodada da Série B.

América-MG x Ituano, na próxima terça-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada da Série B.

CRB x Goiás, no próximo sábado (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 36ª rodada da Série B.

Paysandu venceu a Ponte Preta por 2 a 1, na Série B (Foto: Diogo Reis/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte