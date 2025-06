Azul turquesa: entenda a estratégia para o relançamento de uniforme do Santos

O Santos estreou o novo uniforme azul turquesa no último domingo (1). Na ocasião, o Peixe perdeu para o Botafogo por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao Lance!, Ricardo Cardoso, head de mídias sociais do time alvinegro, falou sobre a motivação do relançamento.

continua após a publicidade

Durante um encontro com a reportagem, no evento Rio2C, o profissional do time alvinegro abordou a importância do uniforme. A cor azul turquesa marcou a trajetória vitoriosa de Neymar na primeira passagem pelo Santos. Assim, Ricardo classificou o momento com um resgate ao passado para construir novas histórias.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O que posso dizer é que o uniforme azul turquesa, que antes mesmo de ser lançado, já era uma unanimidade por toda a nostalgia, é algo muito explorado nas nossas redes sociais. Principalmente após o retorno do Neymar. Relembrar as histórias e usar elas para criar novas histórias. É algo que faz diferença para gente, e impacta positivamente o torcedor. Esse uniforme será mais um ingrediente nostálgico, e vai ganhar um novo significado agora, com um novo elenco, em uma nova era, mas com a liderança do Neymar - disse o profissional do clube.

continua após a publicidade

Azul turquesa do Santos

O uniforme foi apresentado pela primeira vez na festa de centenário do Peixe, em abril de 2012, na Vila Belmiro. Neste período, a parceira de material esportivo era a Nike. A ideia da escolha da tonalidade era representar a herança colonial e portuária da cidade e as cores da famosa fonte de Itororó, que fica na entrada de Monte Serrat, um dos principais pontos turísticos da cidade.

➡️ Após tentar a contratação de Neymar para o Mundial, Fluminense faz sondagem por Soteldo

Na gola interna, a camisa tem uma frase especial estampada: 'Menino da Vila desde 1912'. A fonte da letra, inspirada nos carimbos que identificam os contêineres do porto de Santos, e os patrocinadores foram modificadas para a tonalidade preta. Com determinado uniforme, Neymar marcou o próprio nome na história do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Renovação de Neymar no Santos: Marcelo Teixeira explica que ‘a conta não fechou’

Segundo o "ge", a meta de vendas de camisa do Santos para a temporada foi batida em junho. Das 240 mil peças no varejo em 2025, 90 mil foram do modelo azul, representando quase 40% das vendas.