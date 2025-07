Vidente faz previsão para Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão

Flamengo x Fluminense se enfrentam neste domingo (20), em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. O vidente Luiz Filho fez uma previsão para o jogo e apontou quem deve sair com a vitória.

continua após a publicidade

No canal do Youtube Renascer das Cartas, Luiz apontou sua previsão para Flamengo x Fluminense. A bola rola neste domingo às 19H30. Segundo ele, o time da casa é levemente favorito. O vidente viu, inclusive, um time com muita vontade.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pelo lado tricolor, o time deve ter muita coragem e disposição na partida, o time estará firme em campo. O ponto negativo é que precisará corrigir alguns erros durante o jogo. Além disso, o Fluminense deve jogar de forma solta, aberta e sem medo de atacar, dando espaço para o Flamengo, que chega com muita vontade e dedicação. As cartas são positivas para o rubro-negro.

continua após a publicidade

Filipe Luís abraça Pedro após gol do atacante contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como chegam as equipes para Flamengo x Fluminense

O Flamengo chega para o clássico buscando reencontrar o caminho das vitórias. A equipe vem de uma derrota para o Santos, fora de casa, e vive um momento de turbulência com problemas extracampo envolvendo o atacante Pedro e o técnico Filipe Luís. Apesar do clima tenso, a boa notícia para a torcida é o provável retorno do próprio Pedro, que deve ser relacionado para a partida. No Mundial de Clubes, o Rubro-Negro foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique.

Já o Fluminense também vem de derrota no Brasileirão — perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 em casa —, mas em um contexto diferente. A partida marcou a emocionante despedida do ídolo Jhon Arias, vendido ao Wolverhampton. Apesar do placar negativo, o time de Renato Gaúcho mostrou melhora e acertou a trave três vezes no segundo tempo. O Tricolor chega com a moral de quem fez uma campanha "além das expectativas" no Mundial, alcançando a semifinal contra o Chelsea.