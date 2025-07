Flamengo x Fluminense: IA crava resultado do clássico pelo Brasileirão

Flamengo e Fluminense entram em campo neste domingo (20), em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! perguntou para o Chat GPT, inteligência artificial da OpenAI, quanto seria o jogo, e a ferramenta cravou o placar de 2 a 1 para o Rubro-Negro no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Histórico do confronto

O clássico Flamengo x Fluminense, conhecido como Fla-Flu, é um dos maiores e mais icônicos confrontos do futebol brasileiro. Com mais de 100 anos de história, o Fla-Flu transcende os gramados e se tornou uma das rivalidades mais lendárias do esporte. Desde o primeiro encontro em 1912, os dois clubes do Rio de Janeiro já disputaram inúmeras partidas decisivas, sempre com o Maracanã como palco de grandes emoções.

Até hoje, Flamengo x Fluminense se enfrentaram em 455 jogos. O Flamengo venceu 166 vezes, enquanto o Fluminense saiu vitorioso em 142 partidas. Além disso, o clássico registrou 147 empates, mostrando como o equilíbrio e a competitividade são marcas desse confronto. Nos gols marcados, o Flamengo também tem uma leve vantagem, com 621 gols, enquanto o Fluminense balançou as redes 596 vezes.

continua após a publicidade

Será o primeiro Fla-Flu do Brasileirão 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Estatísticas de Flamengo x Fluminense

Os números do Flamengo x Fluminense revelam a grandeza do clássico:

Vitórias do Flamengo: 166

Vitórias do Fluminense: 142

Empates: 147

Gols do Flamengo: 621

Gols do Fluminense: 596

Ficha técnica

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO



📆 Data e horário: domingo, 20 de junho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Wallace Yan (Cebolinha).

continua após a publicidade

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato; Keno, Soteldo (Canobbio) e Cano.