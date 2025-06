Neymar: o que mudou nas redes sociais do Santos após a chegada do jogador 

Demorou mais de dez anos para Neymar, antes Menino da Vila, retornar ao Santos, desta vez, como um dos grandes nomes do futebol mundial. Em janeiro deste ano, o camisa 10 voltou ao clube paulista, um momento muito aguardado pelos torcedores. Em conversa com o Lance!, durante o evento Rio2C, Ricardo Cardoso, head de mídias sociais do time alvinegro, contou sobre as mudanças na comunicação do Peixe desde a chegada do astro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O profissional expôs alguns bastidores, estratégias, desafios e, principalmente, o impacto do retorno do ídolo. Ricardo revelou que a contratação de Neymar trouxe poucos pontos negativos nas redes sociais. Ele apontou para apenas um: a ansiedade de revelar o anúncio.

- Para falar de aspectos negativos (da chegada do Neymar) vou ter que me esforçar muito. É difícil pensar em algum. Mas para não ficar sem resposta, vou dizer que foi a ansiedade para anunciar a contratação. Porque existe todo um aspecto jurídico por trás, uma responsabilidade de anunciar só quando realmente for oficial. Isso criou um ansiedade na equipe - contou o profissional.

continua após a publicidade

Em relação aos pontos positivos, Ricardo enumerou uma série de influências. Ele destacou a leveza do atleta em trabalhar com as redes sociais e entender a importância das ferramentas como um facilitador para a realização do próprio trabalho.

- Os aspectos positivos, duram até hoje. Desde as primeiras notícias, boatos da transferência, o clube ganhou milhares, milhões de seguidores. Um crescimento orgânico absurdo. O Neymar é um canhão de engajamento. O anúncio, o evento de apresentação, todos os conteúdos dentro e fora do gramado é um grande aliado da área de mídias. Ele tem um alcance global e nasceu nessa era digital, e assim, sabe a importância desses conteúdos. Estamos nos aproveitando muito disso aqui na Vila Belmiro - concluiu.

continua após a publicidade

Além disso, o profissional das mídias do Santos também abriu o jogo sobre o impacto do atacante em outras áreas. Exemplos de temas abordados foram: a internacionalização do clube, desafios de administrar a figura do atacante em relação a outros jogadores e novidades na estratégia de comunicação do Peixe. Veja abaixo:

Desafios de administrar as redes do clube

"É gigantesco, mas gostoso. Requer muita responsabilidade. Estamos constantemente em contato com a equipe do Neymar. Temos este cuidado. Este alinhamento. É um entrosamento que dá para ver nas redes. Fazemos muitos conteúdos com o Neymar, sempre positivos, que tanto o clube, quanto o próprio jogador saiem ganhando. Temos um cuidado muito grande também de não resurmimos nosso conteúdo a figura dele".

Neymar ofusca outros atletas?

"Fazemos conteúdo de todo elenco. Naturalmente, surge este receio: 'mas o Neymar vai ofuscar os outros atletas'. Porém, o que acontece é o contrário. Observamos que ele trouxe mais engajamento para as nossas redes sociais, assim, os outros atletas, que já eram engajados, já tinham um alcance, um carinho da torcida, ganharam ainda mais com a presença dele. O Neymar não ofusca, pelo contrário, ele faz nossos conteúdos ganhar ainda mais relevância".

Neymar registra nas redes sociais momento de confraternização com elenco do Peixe após o treino no CT Rei Pelé (Foto: Reprodução/instagram)

Ajuda de Neymar no desenvolvimento da marca do Santos

"Um dos focos do Santos, como a de qualquer outro clube grande do Brasil, é a internacionalização da marca. É uma coisa muito valiosa. Com a chegada do Neymar, a marca do Santos, que já era mundial, passa a ter um nível maior nesse sentido. Muitos seguidores estrangeiros passaram a seguir o clube. Isso criou uma responsabilidade maior na nossa equipe. Para nos comunicarmos com esse público, estamos investindo cada vez mais em legendas e em formas dessas pessoas conseguir consumir, da melhor forma possível, os nossos conteúdos. O Santos, além do torcedor fanático, também se comunica com pessoas fora desta bolha. Que é cada vez maior, de simpatizantes.É uma preocupação nossa conquistar esse torcedor e mantê-lo nas nossas redes sociais".

Novidades

"O que posso dizer, é que o uniforme azul turquesa, que antes mesmo de ser lançado, já era uma unanimidade por toda a nostalgia, é algo muito explorado nas nossas redes sociais. Principalmente após o retorno do Neymar. Relembrar as histórias e usar elas para criar novas histórias. É algo que faz diferença para gente, e impacta positivamente o torcedor. Esse uniforme será mais um ingrediente nostalgico, e vai ganhar um novo significado agora, com um novo elenco, em uma nova era, mas com a liderança do Neymar".