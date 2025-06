Após tentar a contratação de Neymar para o Mundial, Fluminense faz sondagem por Soteldo

Depois de tentar a contratação de Neymar para o Mundial de Clubes da FIFA, o Fluminense busca negociar a chegada do atacante Soteldo.

Na última quinta-feira (05), em entrevista ao Seleção SporTV, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que o Tricolor foi a única equipe que procurou o Peixe para negociar a participação no torneio, que começa na semana que vem.

No entanto, a recusa foi motivada pelo excesso de exposição em um momento em que Neymar deve descansar e se recuperar para jogar o restante da temporada em alto nível, depois de ter sofrido duas lesões na posterior da coxa esquerda. O craque ainda negocia a permanência no clube da Baixada Santista. O vínculo se encerra no dia 30 de junho.

No entanto, a negociação por Soteldo não é vista com facilidade pelo Peixe, pelo alto valor da pedida do jogador de 27 anos. A ideia seria contar com o venezuelano para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Mas o Fluminense deve correr contra o tempo, pois a data limite para alterações na lista de inscritos é até o dia 10 de junho.

Soteldo se recuperou recentemente de uma lesão muscular e agora está concentrado com a seleção da Venezuela, que disputa as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Um fator que pode ser positivo para o clube carioca é o técnico Renato Gaúcho, que já trabalhou com o jogador no Grêmio. Soteldo foi emprestado ao Tricolor Gaúcho durante a disputa da Série B no ano passado, para aliviar a folha salarial do Peixe. Com Renato, entrou em campo em 41 partidas e marcou sete gols.

O camisa 7 está servindo à seleção da Venezuela nesta Data FIFA. La Vinotinto entra em campo nesta sexta-feira (06), contra a Bolívia, às 19h (de Brasília), no Monumental de Maturín. Depois, encara o Uruguai na próxima terça-feira (10), no Centenário, às 20h (de Brasília).

O atacante tem passagens também por Zamora, Huachipato, Universidad de Chile, Toronto FC e Tigres, do México.

Números de Soteldo pelo Santos:

1ª passagem

105 jogos (89 titular)

20 gols

17 assistências

218 minutos para participar de gol

1.6 chutes por jogo (0.6 no gol)

1.7 passes decisivos por jogo

2.8 dribles certos por jogo

49% eficiência nos duelos

1.5 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.07

2ª passagem

56 jogos (14 titular)

1 gol

11 assistências

339 minutos para participar de gol

1.3 chutes por jogo (0.4 no gol)

2.0 passes decisivos por jogo

2.9 dribles certos por jogo

48% eficiência nos duelos

2.1 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.97

Números de Soteldo pelo Grêmio:

41 jogos (32 titular)

7 gols

4 assistências

259 minutos para participar de gol

1.2 chutes por jogo (0.4 no gol)

1.7 passes decisivos por jogo

3.5 dribles certos por jogo

47% eficiência nos duelos

1.7 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.06