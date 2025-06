Efeito Neymar: venda de camisa azul do Santos fatura 70% a mais do que modelo tradicional

A nova camisa azul-turquesa do Santos, lançada em homenagem ao Neymar Jr., está fazendo sucesso entre os torcedores do clube.

O modelo vendeu 70% a mais do que o tradicional em apenas cinco dias, no site da Santos Store e também da Netshoes, que administra a comercialização do site oficial.

Além disso, 80% das unidades vendidas levam o nome e o número do camisa 10.

Neste ano, o Peixe já divulgou os uniformes 1 e 2. O primeiro, na cor branca, foi divulgado em março deste ano e foi uma referência à escadaria com 402 degraus do Monte Serrat, um dos principais pontos turísticos da cidade. A referência também está na subida à Série A do ano passado, após o rebaixamento inédito. O modelo tem um patch com a frase "Glorioso Alvinegro Praiano".

A nova camisa segue a tradição do branco e traz elementos visuais que remetem à escadaria, como na gola em V, onde é possível visualizar grafismos que simbolizam um dos ícones da cidade.

O segundo uniforme foi anunciado no dia 14 de abril, data de aniversário de 113 anos do clube. A ideia era estreitar os laços históricos do clube, dos anos 90 e 2000, com as atuais gerações, por meio da reimaginação de técnicas gráficas e estéticas modernas no modelo listrado.

Camisa azul-turquesa marcou o time do Santos em 2012, ano do centenário do clube. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A camisa azul-turquesa:

O uniforme foi apresentado pela primeira vez na festa de centenário do Peixe, em abril de 2012, na Vila Belmiro. Neste período, a parceira de material esportivo era a Nike. A ideia da escolha da tonalidade era representar a herança colonial e portuária da cidade e as cores da famosa fonte de Itororó, que fica na entrada de Monte Serrat, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Na gola interna, a camisa tem uma frase especial estampada: 'Menino da Vila desde 1912'. A fonte da letra, inspirada nos carimbos que identificam os contêineres do porto de Santos, e os patrocinadores foram modificadas para a tonalidade preta.

A peça lançada nesta temporada pela Umbro é inspirada na camisa azul turquesa de 2012, que comemorou os 100 anos do Santos Futebol Clube e se tornou símbolo de uma geração.

Na Netshoes a peça está entre as três camisas de time mais vendidas da história da companhia, que era patrocinadora do time e tinha seu logotipo estampado na manga.

Durante os cinco primeiros dias de venda, o número de novos usuários cresceu 124% em comparação com o restante do mês de maio.

Os preços variam de R$ 379,99 para a versão torcedor e R$ 549,99 na versão jogador, com entrega prevista para as próximas semanas. Clique aqui para comprar.

Em janeiro deste ano, a Netshoes retomou a gestão da Santos Store, após já ter operado a loja entre 2010 e 2021, período em que a camisa azul original se consagrou como um sucesso absoluto de vendas.