Renovação de Neymar no Santos: Marcelo Teixeira explica que ‘a conta não fechou’

O atacante Neymar tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho deste ano e ainda não definiu, ao lado do pai, se vai permanecer no clube.

Nas últimas semanas, o presidente Marcelo Teixeira continuou conversando com o representante do jogador, mas nenhum avanço foi feito. No entanto, a direção do Peixe segue otimista quanto à permanência até a Copa do Mundo do ano que vem.

Apesar de o dirigente ter declarado, nesta quinta-feira (5), em entrevista ao programa Seleção SporTV, que 'a conta não fechou', ele também destacou os ganhos indiretos com o retorno do camisa 10, após 13 anos jogando no exterior.

-A conta ainda não fechou. Foi uma forma de primeiro trazer o Neymar. Temos ganhos indiretos que não são computados. Temos um bom número de jogos televisionados em TV aberta. Os clubes têm percentual na Globo, TV aberta e fechada. Quanto mais jogos temos com Neymar, receita é maior que não foi computada. Só teremos o valor ao final do campeonato. Com Neymar em campo, as chances de alcançarmos outros resultados financeiros são nítidas. Com Neymar em campo, casa ou fora, o público é maior, com receita maior. Estamos ainda fazendo esses números. O que concluímos, tanto o Santos quanto Neymar, com ele aqui fará seu tratamento, continuará feliz em casa. Estando em casa, tem maior conforto, apelo, retaguarda, calor humano do torcedor do Santos e do brasileiro.

Teixeira também destacou o crescimento no programa de sócios do clube.

-Todos queremos ver o Neymar bem. Pode render mais dentro de campo e esses números vão crescer mais fora dele. Dou exemplo objetivo: tivemos avanço no quadro de sócios. E estagnamos. Porque o associado quer ter estímulo para ver o Neymar. Tudo isso faz parte do processo. É uma experiência de cinco meses, impactante no Brasil e no mundo. É um astro do tamanho do Neymar. Isso, agora, faz com que o Santos seja mais cauteloso no sentido do investimento. A outra parte compreende que o investimento nos cinco meses alcançou um resultado positivo, nítido, interessante - completou.

Neymar tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho deste mês. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Dívida com Neymar?

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ainda disse em entrevista ao SporTV que o Peixe não vai pagar os R$ 85 milhões em direitos de imagem devidos até o fim do contrato. A ideia é alongar o pagamento para quitar até o fim da gestão de Teixeira, ou seja, até dezembro de 2026. A informação foi publicada primeiramente pelo portal UOL. No entanto, o pagamento registrado na carteira de trabalho do jogador está em dia.

-O contrato é bom, positivo, vantajoso para ambas as partes. Não temos nada aberto com o Neymar. Só teríamos condições de iniciar o pagamento quando o Santos concluísse os valores arrecadados. Adianto que ainda não concluímos, falta um mês. Mas antecipamos isso para as partes entenderem que o Santos alcançou um número bom, forte. O número foi equacionado em parcelas até o fim da gestão. Isso é importante que seja esclarecido. Chegamos a um ponto no contrato atual. Agora seria um formato diferente em um acordo que estaremos celebrando. O Santos entendeu, Neymar também, e é fundamental. Entender os números que chegaremos até a Copa do Mundo - ressaltou o dirigente.