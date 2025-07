PC Oliveira encerra polêmica de arbitragem em Vasco x Grêmio

Vasco e Grêmio empataram em 1 a 1, no último sábado (19), em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a torcida Cruzmaltina reclamou de um gol anulado do clube durante a primeira etapa. Após a partida, Paulo César de Oliveira analisou a jogada e encerrou a polêmica envolvendo a arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Troca de Passes", do Sportv, o especialista de arbitragem concordou com a marcação de campo. Ele destacou que o atacante Vegetti, que se encontrava impedido, participa da jogada ao interferir na ação do zagueiro adversário.

- O VAR identificou que o Vegetti estava em posição de impedimento e ele tem contato físico com o Wagner Leonardo. De acordo com a regra, o fato do jogador está em impedimento não significa punição. Ela só acontece se ele tiver uma interferência na jogada - iniciou o especialista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Não houve falta, mas tem um bloqueio. O Vegetti impede o adversário de disputar a bola. Aí, ele tem que ser punido pela interferência no adversário. A jogada vai em direção deles, e existe um bloqueio. É uma marcação que o árbitro de campo tem que decidir, por isso, que o VAR chamou para uma análise à beira do campo - concluiu.

O lance

A polêmica aconteceu no primeiro tempo. Tudo começou com uma cobrança de falta de Lucas Piton, que originou a disputa de bola entre Vegetti e Wagner Leonardo. Após um bate e rebate na área do Grêmio, a bola sobrou para Hugo Moura, que finalizou rasteiro para o fundo das redes.

continua após a publicidade

Vale destacar, que em campo a arbitragem não viu a irregularidade no lance. O árbitro Felipe Fernandes de Lima anulou o gol após uma revisão do lance na cabine do VAR. A decisão revoltou os torcedores presentes em São Januário.

Vasco x Grêmio

Com a anulação do gol, as equipes foram para o intervalo com um empate sem gols. A equipe de Fernando Diniz dominou as ações, mas não conseguiu criar uma nova oportunidade de balançar as redes.

Na segunda etapa, Lucas Freitas abriu o placar para o Vasco aos 18 minutos. Posteriormente, a equipe do técnico Fernando Diniz não conseguiu manter a vantagem no placar e Gustavo Martins deixou tudo igual, aos 34 minutos.

Com o empate, ambas as equipes permaneceram na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. O clube carioca ocupa a 14ª colocação, com 14 pontos somados, já o Grêmio está na 12ª, com 17 pontos.