Corinthians intensifica treinos técnicos e físicos de olho no Grêmio

O Corinthians deu sequência, na manhã desta segunda-feira (09), no CT Dr. Joaquim Grava, à preparação para o duelo contra o Grêmio, marcado para quinta-feira (12), às 20h, na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O trabalho teve início na academia, com uma ativação física, seguida do aquecimento no gramado. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o elenco foi dividido entre os campos 2 e 3: zagueiros e laterais focaram no balanço defensivo, enquanto meio-campistas e atacantes participaram de atividades voltadas para movimentação, passes e finalizações ofensivas.

No fechamento do treino, Dorival orientou um exercício de enfrentamento em campo reduzido, intensificando a preparação para o jogo. O Timão realizará o penúltimo treinamento antes do duelo na manhã desta terça-feira (10), também no CT Dr. Joaquim Grava.

Seis jovens atletas das categorias de base do Corinthians também integraram a atividade desta segunda-feira: os goleiros Cadu (2005) e Gustavo Milani (2009); o zagueiro Gama (2008); os meio-campistas Bahia (2006) e Dieguinho (2007); e o atacante Kauê Furquim (2009).

Gustavo Henrique treina e pode voltar contra o Grêmio (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Gustavo Henrique pode ser novidade contra o Grêmio

O zagueiro Gustavo Henrique está em fase de transição física após passar por uma cirurgia de hérnia e pode ser novidade do Corinthians no jogo contra o Grêmio. O defensor vem treinando normalmente com o grupo nas últimas atividades, o que aumenta a expectativa sobre sua possível volta ao time.

A última partida disputada por Gustavo Henrique foi na derrota por 4 a 0 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 27 de abril. Desde então, o técnico Dorival Júnior, que assumiu o comando do Timão no dia seguinte, ainda não teve a oportunidade de escalar o zagueiro.

Com cinco semanas afastado, Gustavo Henrique viu o treinador montar uma zaga mais segura com as entradas de André Ramalho e Cacá. Apesar disso, o jogador é considerado peça importante e pode recuperar sua vaga na equipe, caso seja liberado para o confronto — decisão que será tomada após o treino que antecede a partida.