Ausência de medalhão preocupa torcedores do Santos: 'Desfalque importante'
Equipe encara o Guarani neste domingo (18)
Buscando uma recuperação neste início de Campeonato Paulista, o Santos volta a campo neste domingo (18), contra o Guarani, em partida válida pela 3ª rodada da competição. Precisando do resultado positivo, os torcedores se preocuparam com as ausências dos craques Neymar e Gabigol. Se recuperando de uma cirurgia no joelho, o camisa 10 deve desfalcar o Peixe durante toda a competição, já o camisa 9 ficou fora dos relacionados devido a uma tendinite.
Desde seu retorno à Vila Belmiro, Gabigol atuou na estreia contra o Novorizontino e chegou a marcar um gol na vitória por 2 a 1. Em seguida, foi poupado na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, após ter atuado os 90 minutos em sua reestreia. Neste final de semana, o camisa 9 não viajou para Campinas, no interior de São Paulo, e está fora do jogo contra o Guarani.
Após o anúncio do clube, os torcedores demonstraram certa preocupação com a ausência do camisa 9. Na visão de um dos internautas, Gabigol virou um desfalque importante para o Santos nesta partida. Confira abaixo.
Na última rodada, o Santos foi superado no clássico contra o Palmeiras e busca uma recuperação contra o Guarani, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O duelo será transmitido ao vivo pela TNT, CazeTV, Record e HBO Max.
