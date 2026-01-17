Guarani x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

O Santos visita o Guarani neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo. O duelo será transmitido ao vivo peloa TNT, CazeTV, Record e HBO Max.

As equipes se enfrentaram na Série B de 2024 e também no Campeonato Paulista. No ano passado, porém, os dois clubes não se enfrentaram, já que o Guarani foi eliminado na primeira fase do estadual e disputava a Série C do Campeonato Brasileiro.

3ª rodada Campeonato Paulista Data e Hora Domingo, dia 18 de janeiro de 2026 Local Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP Árbitro Matheus Delgado Candançan Assistentes Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza Var Ilbert Estevam da Silva

Como chegam os dois times:

O Santos busca a segunda vitória no Campeonato Paulista. Na estreia, venceu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro, em partida que marcou a reestreia de Gabriel Barbosa. Na sequência, foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira (14), na Arena Barueri.

O Alvinegro Praiano pode promover a estreia de Gabriel Menino. O volante foi apresentado na última sexta-feira (16) e está à disposição para fazer seu primeiro jogo com a camisa do clube do coração. Ele foi contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG até o final do ano, com opção de compra.

Gabriel Bontempo, que teve constatado um edema muscular na região posterior da coxa, ainda é dúvida para a partida, assim como Tiquinho, que segue em tratamento de um edema muscular na panturrilha esquerda. Neymar está próximo do retorno, mas ainda realiza trabalhos na academia, na reta final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo realizada no fim do ano passado.

Gabriel Menino, o segundo reforço anunciado para a temporada, ao lado dos companheiros de elenco do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Guarani empatou por 1 a 1 com o Primavera-SP na estreia do Campeonato Paulista, no Brinco de Ouro. Na sequência, foi derrotado por 2 a 0 pelo Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O resultado teve como consequência uma "demissão provisória" do técnico Matheus Costa.

O treinador chegou ao clube no fim do ano passado para substituir Marcelo Fernandes. Matheus Costa comandou o Guarani em 13 partidas e acumula cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

No entanto, membros da diretoria e o presidente Rômulo Amaro voltaram atrás na decisão. O coordenador técnico Elano, ídolo do Santos, chegou a ser cotado para assumir o comando da equipe no duelo contra o Peixe.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (17), no Brinco de Ouro, o zagueiro Rafael Donato comentou o episódio.

— No meu ponto de vista, se fosse acontecer, seria uma decisão um pouco prematura, porque o campeonato está apenas começando - afirmou Donato.

Para o confronto contra o Santos, Matheus Costa não poderá contar com Lucca, que cumprirá suspensão.

Ficha Técnica:

⚽GUARANI X SANTOS - 3ª rodada do Campeonato Paulista

📍Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP

📑Domingo, dia 18 de janeiro de 2026

⏰20h30 (de Brasília)

📲Onde assistir: TNT, Cazé TV, Record, HBO Max

🗣️Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza

📟 4º árbitro: Gabriel Furlan

📺VAR: Ilbert Estevam da Silva

Escalações:

GUARANI (Técnico: Matheus Costa)

Caíque França; Cicinho (Raphael Rodrigues), Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; William Farias, Nathan Melo e Diego Torres; Mirandinha, Guilherme Parede e Maranhão.

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz.



