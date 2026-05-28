Palmeiras tem força máxima em busca de vaga na Libertadores; veja escalação

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para enfrentar o Junior Barranquilla, na noite desta quinta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Atual segundo colocado do Grupo F, o Alviverde necessita de uma vitória simples para garantir vaga nas oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

O time desta noite é o mesmo que venceu o Flamengo por 3 a 0 no último fim de semana, em duelo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez e Murilo seguem como dupla de zaga, com Giay pela direita e Arthur na esquerda.

O meio de campo conta com Marlon Freitas, Emi Martínez, Andreas Pereira e Jhon Arias, convocado pela seleção da Colômbia. O ataque tem Allan, formado nas categorias de base, e o artilheiro da temporada, Flaco López.

continua após a publicidade

A grande novidade é a presença de Ramón Sosa no banco de reservas. O atacante saiu lesionado ainda durante a partida contra o Cruzeiro, devido a uma lesão no tornozelo, mas se recuperou antes do anúncio final da lista do Paraguai para a Copa.

O jogo de hoje marca a despedida dos atletas convocados para a Copa do Mundo. Até o momento, apenas Piquerez, pelo Uruguai, e Jhon Arias, pela Colômbia, estão garantidos. Outros seis nomes seguem na disputa por vagas e não atuarão contra a Chapecoense, no domingo, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Jhon Arias, do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Grupo F da Libertadores

Cerro Porteño (PAR): 10 pontos*

Palmeiras: 8 pontos

Sporting Cristal (PER): 6 pontos

Junior Barranquilla (COL): 4 pontos

*Já classificado para o mata-mata da Libertadores

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Jhon Arias; Allan e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Jefté, Felipe Anderson, Khellven, Paulinho, Mauricio, Ramón Sosa, Evangelista, Luighi, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.

Escalação Junior Barranquilla

Silveira; Herrera, Peña, Pestaña, Monzón e Guerrero; Ángel, Rivas e Chará; Paiva e Luis Muriel.

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

⚽ Aposte em +2.5 gols em Palmeiras x Chapecoense @1.57

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.