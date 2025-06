Jorginho chega ao Brasil para assinar com o Flamengo

O meio-campista Jorginho desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira (6) para acertar sua contratação com o Flamengo. Por volta das 5h35, o jogador chegou ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde foi recebido por torcedores.

Jorginho ficou cerca de uma hora na imigração antes de seguir para a van que o aguardava. O meio-campista atendeu alguns torcedores, recebeu cartazes feitos em sua homenagem, mas não falou com a imprensa.

A programação prevê que Jorginho passe por exames médicos e se reúna com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, no Ninho do Urubu, para formalizar o acordo de três anos. Para viabilizar a transferência, o jogador abriu mão de uma quantia que teria a receber do Arsenal e chegou a tempo de disputar o Mundial.

Um dos torcedores que marcaram presença na chegada do jogador foi o sósia de Jorge Jesus, que, em tom descontraído, avaliou a possibilidade de o atleta ser titular no Flamengo.

— No meu comando, claro, ele ia ser titular. Não só no meu, mas no de todo mundo. Agora é com o técnico Filipe Luís — disse o sósia.

Torcida marcou presença na chegada do jogador (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Breno Padilha, estudante de jornalismo de 22 anos e torcedor do Flamengo, chegou ao aeroporto às 4h50 da manhã para recepcionar o novo reforço rubro-negro. Único torcedor que conseguiu tirar foto com o reforço, ele descreveu o encontro como emocionante.

— Esse momento foi bom demais, uma sensação emocionante. Tirar foto com um ícone que está vindo para o Flamengo. Ele vai fazer muitas coisas pelo meu time, fiquei muito feliz de tirar essa foto com ele. Maneiro demais. Cheguei aqui às 4h50 da manhã. Valeu a pena — relatou.

Breno Padilha e Jorginho (Foto: Reprodução)

Carreira de Jorginho, reforço do Flamengo

Natural de Imbituba (SC), Jorginho nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ainda jovem, foi para a Itália, onde iniciou a carreira no Hellas Verona. Ganhou destaque com a camisa do Napoli, transferiu-se para o Chelsea, e depois chegou ao Arsenal. Naturalizado italiano, foi titular da seleção campeã da Euro 2020.

Jorginho conquistou a Copa da Itália (2013–14) e a Supercopa da Itália (2014) pelo Napoli. No Chelsea, venceu a Liga Europa da UEFA (2018–19), a Liga dos Campeões da UEFA (2020–21), a Supercopa da UEFA (2021) e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA (2021).