Botafogo e Vitória protagonizaram um empate sem gols, na última quarta-feira (16), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete defesas, o goleiro Lucas Arcanjo foi o principal responsável pelo resultado final da partida. Uma delas chamou atenção dos espectadores do confronto.

O lance que viralizou rapidamente nas redes sociais aconteceu na reta final da partida. O cronômetro marcava 50 minutos do segundo tempo, quando Cuiabano subiu mais alto que a defesa do Vitória para cabecear à queima-roupa de Lucas Arcanjo.

O goleiro, no reflexo conseguiu tocar com a ponta dos dedos na bola e tirar o gol da vitória do Botafogo. Na conclusão da jogada, o arqueiro ainda contou com a ajuda do travessão, que desviou a bola para fora das redes. Veja a repercussão abaixo:

Lucas Arcanjo foi destaque da rodada do Brasileirão

A defesa na reta final da partida não foi a única. Ao longo da partida, o goleiro do Vitória precisou parar o ataque do Botafogo em númeras vezes. Ao todo, foram sete defesas ao longo dos 90 minutos do confronto, mas a que mais chamou atenção foi a última.

Com o empate, ambos os clubes somaram apenas um ponto na tabela de classificação. Atualmente, o Glorioso ocupa a 6ª posição, com 22 pontos somados. Já o Vitória, soma 12, sendo figura presente na zona de rebaixamento, a 17ª colocação.

