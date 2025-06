Jorginho, ex-Arsenal e Chelsea é o novo reforço do Flamengo. Vindo do Arsenal, o volante brasileiro naturalizado italiano, de 33 anos, chegou ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o clube carioca até junho de 2028.

O atleta se apresentou no CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira (6), quatro dias antes do elenco embarcar para os Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Nas redes sociais, Jorginho fez um post agradecendo o apoio dos torcedores do Arsenal durante toda sua passagem pelo clube de Londres.

- Quando eu cheguei ao Arsenal, não cheguei a apenas um clube. Entrei em uma família. Vocês me fizeram ser amado. Isso é raro no futebol. Eu nunca esquecerei. É hora de dar adeus, ou até logo. Quando um lugar parece casa, a despedida nunca é fácil, mas saio de cabeça erguida e coração cheio - publicou Jorginho.

Os torcedores do Flamengo, que esperaram muito tempo por esse momento, não precisam mais se preocupar. Inclusive, a grande maioria amou o anúncio do clube, que durou mais de 12 horas e foi em um estilo diferente.

Carreira de Jorginho

Natural de Imbituba (SC), Jorginho nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ainda jovem, foi para a Itália, onde iniciou a carreira no Hellas Verona. Ganhou destaque com a camisa do Napoli, transferiu-se para o Chelsea, e depois chegou ao Arsenal, em 2023. Naturalizado italiano, foi titular da seleção campeã da Euro 2020.

