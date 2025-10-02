Atuação de ex-Flamengo na Europa League divide opiniões: ‘Tenha paciência’

Na partida que marcou a estreia do lateral Wesley, ex-Flamengo, em competições europeias, a Roma saiu derrotada para o Lille, pela 2ª rodada da Europa League. Jogando sob seus domínios, a equipe italiana desperdiçou três pênaltis seguidos, que foram cruciais para definir a vitória dos franceses por 1 a 0. Nas redes sociais, os torcedores comentaram sobre a atuação do brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Sormani detona atitude do Flamengo e rebate torcedor ao vivo

De acordo com boa parte dos internautas, o jogador revelado pelo Flamengo foi um dos melhores jogadores da Roma na partida. Em meio a algumas críticas, um dos torcedores destacou que é preciso ter mais paciência com o lateral, que sempre joga com muita raça e foco. Ele reforçou ainda que o brasileiro precisa melhorar os cruzamentos.

Outro torcedor disse que o lateral passou a ser comparado com o ídolo brasileiro Cafú, após o gol marcado contra o Bolgna, pelo Campeonato Italiano. Segundo ele, a torcida merece passar por um período de mediocridade por isso. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Tradução: Não gosto nem um pouco do jeito que Wesley toca.

Tradução: Depois do gol contra o Bologna, Wesley foi comparado ao Cafu... merecemos mais 100 anos de mediocridade.

Tradução: Pagaram 25 milhões pelo Wesley, que desastre de jogador.

Com o resultado negativo, a Roma estacionou na 14ª colocação na tabela geral de classificação, com três pontos somados. O próximo compromisso da equipe italiana pela Europa League será contra a equipe Viktoria Plzeň, da República Tcheca. A partida acontece no próximo dia 23, no Estádio Olímpico.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wesley, ex-Flamengo estreia com pé esquerdo na Europa League

A Roma, comandada pelo novo técnico Gian Piero Gasperini, chegou para o confronto em excelente fase, com três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo na estreia da Europa League contra o Nice. No entanto, a equipe não conseguiu aproveitar as oportunidades durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Gabigol antes de Flamengo x Cruzeiro agita torcedores: ‘Nem esconde’

Na reta final da partida, a equipe italiana perdeu três pênaltis seguidos. As duas primeiras cobranças tiveram que ser repetidas porque o goleiro do Lille se adiantou. No entanto, a equipe também desperdiçou a última tentativa e saiu derrotada por 1 a 0 em um jogo onde os pênaltis perdidos foram decisivos para o resultado.