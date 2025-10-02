IA crava resultado de Flamengo x Cruzeiro com dois expulsos e polêmica

Flamengo e Cruzeiro entram em campo, nesta quinta-feira (2), para um dos jogos mais aguardados do Campeonato Brasileiro. O Lance! consultou uma inteligência artificial, que apontou o resultado, previu polêmicas e expulsões.

continua após a publicidade

De acordo com a avaliação do ChatGPT, Flamengo x Cruzeiro teria o tamanho que o público espera. O placar seria 2 a 1 para o Rubro-Negro, com gols de Arrascaeta e Pedro. O gol do Cabuloso seria marcado por Kaio Jorge, artilheiro do campeonato.

➡️Neymar se recusa a receber ex-companheiro e causa climão na Globo ao vivo

Ainda segundo a IA, Jorginho, do Flamengo, e Lucas Romero, do Cruzeiro seriam expulsos no segundo tempo da partida depois de uma confusão no campo. O momento causaria polêmica com a arbitragem, mas não afetaria o resultado do jogo.

continua após a publicidade

Com o placar de 2 a 1 para o Flamengo, o Rubro-Negro chegaria a 57 pontos e abriria 7 de vantagem em relação ao Cruzeiro. Se o Cabuloso vencer, encurta a distância para apenas 1 ponto.

Pedro deve ser titular em Flamengo x Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam Flamengo e Cruzeiro para o duelo

Em busca de mais três pontos para seguir na frente no Brasileirão e abrir vantagem para o Cruzeiro, o Flamengo chega motivado após vitória, de virada, do Corinthians em São Paulo. Para a partida desta quinta-feira, o técnico Filipe Luís, que completou um ano como técnico rubro-negro, não terá Erick Pulgar, que deve retornar após Data Fifa. Michael é dúvida.

continua após a publicidade

A tendência é que Jorginho e Pedro, que começaram no banco contra o Corinthians, iniciem entre os titulares em Flamengo x Cruzeiro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Cruzeiro deve contar com o retorno do atacante colombiano Sinisterra. De fora das últimas duas partidas, ele tem grande chance de ser relacionado. O zagueiro Villalba e o atacante reserva Gabigol, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, estão de volta.

Por outro lado, o lateral-direito Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita, segue fora de Flamengo x Cruzeiro.