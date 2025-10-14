Atlético-MG x Cruzeiro: Com expulsões e polêmicas, IA crava o resultado do clássico
Rivais se enfrentam nesta quarta-feira (14)
Vivendo momentos distintos na temporada, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro em um dos clássicos que prometem movimentar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Estacionado na 14ª colocação, com 32 pontos somados, o Galo busca a vitória para se afastar da briga contra o rebaixamento. Por outro lado, o Cabuloso precisa superar a pressão adversária para seguir brigando pela liderança.
Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, detalhar os principais momentos do clássico mineiro.
Previsão de Atlético-MG x Cruzeiro
Em uma visão geral, a IA espera um jogo truncado e nervoso, bem típico de um clássico. Suas apostas para o Atlético-MG estão concentradas na pressão do Atlético-MG, em especial com Hulk e Scarpa ditando o ritmo no meio-campo. Além disso, a ferramenta destacou que o Cruzeiro deve se fechar na defesa e apostar nos contra-ataques rápidos de Matheus Pereira e Kaio Jorge.
➡️IA da rodada #28: Tecnologia prevê zebras no Brasileirão
Primeiro tempo
Segundo a ferramenta de inteligência artificial, será marcada por um clima quente, com dois cartões amarelos previstos para cada equipe. O Atlético-MG deve controlar a posse, mas terá dificuldades em criar oportunidades claras de gol contra o Cruzeiro.
Segundo tempo
O cenário no segundo tempo é outro. Segundo a IA, o Cabuloso cresce após as substituições feitas por Leonardo Jardim, mas vê o rival abrir o placar com um pênalti polêmico convertido pelo atacante Hulk. O empate do Cruzeiro virá com o artilheiro Kaio Jorge, após aproveitar o rebote de um escanteio.
Além disso, a IA também previu uma intervenção polêmica do VAR, já nos acréscimos. Segundo ela, o árbitro de vídeo será o responsável por anular o gol da virada do Cruzeiro, e pedir a expulsão de um volante de cada equipe.
