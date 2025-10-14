IA da rodada #28: Tecnologia prevê zebras no Brasileirão
Jogos acontecem entre quarta (15) e quinta-feira (16)
O Brasileirão retorna, nesta quarta-feira (15), após a Data Fifa de outubro, com a 28ª rodada da competição. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos e a tecnologia apontou zebras.
Ao todo, dez jogos acontecem durante esta quarta-feira (15) e quinta-feira (16). De acordo com a previsão da tecnologia, vão acontecer duas zebras na rodada. Elas vão está presentes nos confrontos Fortaleza x Vasco e Atlético-MG x Cruzeiro.
O Chat GPT previu uma vitória do Leão e uma goleada do Galo sobre o rival. Ambas as equipes são consideradas azarões para a rodada. Além disso, outros resultados de destaque foram as vitórias de Flamengo e Palmeiras, que enfrentam respectivamente RB Bragantino e Botafogo. Veja a simulação completa dos jogos abaixo:
Simulação da 28ª Rodada do Brasileirão
Palmeiras 2 x 1 RB Bragantino: Jogo equilibrado, mas o Palmeiras aproveita o fator casa e vence com gols no segundo tempo.
Botafogo 1 x 2 Flamengo: Clássico carioca pegado! O Flamengo vira no fim com um golaço de fora da área.
Mirassol 0 x 2 Internacional: O Inter mostra superioridade e controla o jogo, mesmo fora de casa.
Sport 1 x 1 Ceará: Duelo nordestino bem disputado. O empate reflete a igualdade em campo.
Santos 0 x 1 Corinthians: Clássico paulista nervoso na Vila. Corinthians aproveita uma falha defensiva.
Fortaleza 2 x 0 Vasco: O Leão domina em casa com intensidade e boa atuação ofensiva.
Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro: Clássico mineiro com emoção! Hulk brilha e garante a vitória do Galo.
Grêmio 1 x 1 São Paulo: Partida muito técnica e truncada no meio. Justo empate na Arena.
Vitória 2 x 2 Bahia: Ba-Vi eletrizante no Barradão! Emoção do começo ao fim.
Fluminense 3 x 0 Juventude: Flu se impõe no Maracanã com show de Cano.
