IA da rodada #28: Tecnologia prevê zebras no Brasileirão

O Brasileirão retorna, nesta quarta-feira (15), após a Data Fifa de outubro, com a 28ª rodada da competição. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos e a tecnologia apontou zebras.

Ao todo, dez jogos acontecem durante esta quarta-feira (15) e quinta-feira (16). De acordo com a previsão da tecnologia, vão acontecer duas zebras na rodada. Elas vão está presentes nos confrontos Fortaleza x Vasco e Atlético-MG x Cruzeiro.

O Chat GPT previu uma vitória do Leão e uma goleada do Galo sobre o rival. Ambas as equipes são consideradas azarões para a rodada. Além disso, outros resultados de destaque foram as vitórias de Flamengo e Palmeiras, que enfrentam respectivamente RB Bragantino e Botafogo. Veja a simulação completa dos jogos abaixo:

Simulação da 28ª Rodada do Brasileirão

Palmeiras 2 x 1 RB Bragantino: Jogo equilibrado, mas o Palmeiras aproveita o fator casa e vence com gols no segundo tempo.

Botafogo 1 x 2 Flamengo: Clássico carioca pegado! O Flamengo vira no fim com um golaço de fora da área.

Mirassol 0 x 2 Internacional: O Inter mostra superioridade e controla o jogo, mesmo fora de casa.

Sport 1 x 1 Ceará: Duelo nordestino bem disputado. O empate reflete a igualdade em campo.

Santos 0 x 1 Corinthians: Clássico paulista nervoso na Vila. Corinthians aproveita uma falha defensiva.

Fortaleza 2 x 0 Vasco: O Leão domina em casa com intensidade e boa atuação ofensiva.

Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro: Clássico mineiro com emoção! Hulk brilha e garante a vitória do Galo.

Grêmio 1 x 1 São Paulo: Partida muito técnica e truncada no meio. Justo empate na Arena.

Vitória 2 x 2 Bahia: Ba-Vi eletrizante no Barradão! Emoção do começo ao fim.

Fluminense 3 x 0 Juventude: Flu se impõe no Maracanã com show de Cano.