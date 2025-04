Atleta do Emelec tem filho e esposa sequestrados no Equador

Filho e esposa do atleta Jackson Rodríguez, lateral do Emelec, foram sequestrados nessa quarta-feira (23), dentro de casa, em Guayaquil, no Equador. O jogador está sob proteção policial, enquanto o paradeiro das vítimas ainda é desconhecido. O clube emitiu uma nota oficial e informou que irá esperar mais informações para se pronunciar sobre o caso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Indivíduos não identificados entraram na casa do jogador na madrugada de quarta-feira, usando força e, além de roubar vários itens e dinheiro, também levaram a esposa e o filho do jogador — informou a polícia do Equador em nota.

De acordo com informações locais, os sequestradores arrombaram a porta e entraram na casa do jogador em Guayaquil, a cerca de 270 km da capital Quito, uma das áreas mais afetadas pela violência no país.

continua após a publicidade

Em depoimento à polícia, Jackson detalhou os momentos de terror. Segundo o jogador, ele alegou que se escondeu ao ouvir a porta da frente sendo arrombada e os criminosos perguntando em voz alta o procurando. Ainda durante o depoimento, afirmou que ao perceber que o filho a esposa haviam sido levados, saiu de casa e identificou uma caminhonete cinza deixando o local.