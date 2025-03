Corinthians leva vantagem sobre equatorianos na Libertadores; veja os números

O Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. A primeira partida do confronto eliminatório será nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Guayaquil.

O clube alvinegro precisa eliminar o rival para disputar a fase de grupos do torneio continental. Ao seu lado, o Corinthians carrega um retrospecto positivo contra times equatorianos em sua história na Libertadores.

Entre as partidas, a mais marcante é o duelo contra o Emelec, nas oitavas de final da Libertadores de 2012. Na ocasião, o Timão empatou a primeira partida, no Equador, e venceu o duelo de volta por 3 a 0, no Pacaembu. Cássio fez a sua estreia no time titular no jogo de ida desta decisão. O Corinthians terminou a competição com o título inédito.

Timão eliminou o Emelec na (Foto: Daniel Augusto Jr/Fotoarena)

Estatísticas do Corinthians contra times equatorianos

12 jogos 7 vitórias 1 empate 4 derrotas 61% aproveitamento 26 gols marcados 10 gols sofridos

Lista de jogos

LIBERTADORES 1977

El Nacional 2 x 1 Corinthians - Quito - Fase de Grupos

Deportivo Cuenca 2 x 1 Corinthians - Cuenca - Fase de Grupos

Corinthians 3 x 0 El Nacional - São Paulo - Fase de Grupos

Corinthians 4 x 0 Deportivo Cuenca - São Paulo -Fase de Grupos

LIBERTADORES 1996

Espoli 1 x 3 Corinthians - Quito - Oitavas de final Corinthians 2 x 0 Espoli - São Paulo - Oitavas de final

LIBERTADORES 2000

Corinthians 6 x 0 LDU -São Paulo - Fase de grupos

LDU 0 x 2 Corinthians - Quito - Fase de Grupos

LIBERTADORES 2012

Emelec 0 x 0 Corinthians - Quito - Oitavas de final

Corinthians 3 x 0 Emelec - São Paulo - Oitavas de final

