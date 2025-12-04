Atitude do Filipe Luís após título do Flamengo repercute: 'Queria ser'

O técnico Filipe Luís conquistou mais um título com o Flamengo, nesta quarta-feira (3), depois de vencer o Ceará pelo Campeonato Brasileiro por 1 a 0. No final de semana, o treinador já tinha conquistado sua primeira Libertadores na função.

Depois de um jogo tenso, Filipe Luís conquistou mais um título com o Flamengo. Dessa vez, um inédito como treinador: o Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o treinador deu um abraço forte em sua esposa, Patrícia Buno.

A atitude de Filipe Luís com a esposa depois do jogo do Flamengo viralizou muito nas redes sociais. Apesar do casamento do técnico, quem está em lua de mel com o treinador é a maior torcida do Brasil. Veja os comentários abaixo:

Patrícia Buno e Filipe Luís após título do Flamengo (Foto: Reproduçaõ redes sociais)

Veja a repercussão abaixo

Filipe Luís e uma trajetória voltada para treinar o Flamengo

Texto de Pedro Werneck



Três dos quatro títulos do Flamengo na Libertadores tiveram a marca de Filipe Luís. Dois como jogador, um como treinador. É o nono na história a vencer a competição nas duas funções. E o segundo brasileiro, se juntando a Renato Gaúcho.

As duas facetas do ídolo rubro-negro se misturam. Como atleta, já impressionava a todos com seu conhecimento tático e liderança. Poucas vezes se teve tanta certeza de que um jogador ainda em atividade seria um grande técnico. Lia o jogo de dentro das quatro linhas, orientava os companheiros. E a ascensão como de Filipe Luís no Flamengo foi meteórica: vence a Libertadores menos de dois anos após pendurar as chuteiras, comandando vários de seus ex-parceiros de vestiário.

Parece que a trajetória de Filipe Luís foi construída para este momento: nasceu para treinar o Flamengo. A carreira como jogador foi brilhante, não leve a mal. Um ótimo lateral, inteligente, cheio de classe. Mas os anos de atleta, as experiências nos maiores palcos do mundo, foram aulas preciosas para brilhar agora. Um passinho ao lado, à beira do campo.

Juntou o torcedor rubro-negro com o jogador europeu. Aprendeu com Simeone e Jorge Jesus. Sabe o que é o Flamengo. Sabe o que é o futebol brasileiro. Sabe o que é o futebol moderno. E só assim para satisfazer essa torcida, que quer um time que jogue bem e vença. Que encante e seja eficiente. Que compita em todos os torneios. Parece demais. Muitos tentaram e falharam. Mas não Filipe Luís, técnico do Flamengo.

O ex-lateral foi corajoso. Assumiu a bronca no susto e venceu de cara uma Copa do Brasil. Continuou trabalhando, estudando e evoluindo pelo Flamengo. Com a conquista da Libertadores, sobe mais alguns postos entre os ídolos rubro-negros. A tendência é que receba propostas da Europa, quem sabe da Seleção um dia. Se sair, leva a gratidão. Se ficar? Continuará enfrentando a exigência diária do torcedor. Mas Filipe sabe bem, é um deles. E ninguém cobra tanto do seu trabalho quanto ele mesmo. Filipe Luís tri-campeão da Libertadores pelo Flamengo.