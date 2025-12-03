Torcedores do Flamengo reagem a gol do Palmeiras no Brasileirão: 'Vergonha'

Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, e a rodada 37° é decisiva para as duas equipes. Nas redes sociais, muitos rubro-negros se manifestaram sobre o gol do Verdão contra o Atlético-MG.

Até aqui, o Palmeiras está encurtando a distância para o Flamengo na tabela do Brasileirão. O Verdão vai vencendo o Galo por 2 a 0 na Arena MRV, e o Rubro-Negro está empatando em 0 a 0 com o Ceará no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo é líder com 76 pontos, e o Palmeiras vem na segunda colocação com 74. Veja a reação dos torcedores rubro-negros com o primeiro gol do Verdão no duelo da 37° rodada do Campeonato Brasileiro:

Andreas Pereira na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja reação de torcedores do Flamengo com o gol do Palmeiras

Mengão foi campeão da Libertadores em cima do Verdão

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na final da Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Na segunda etapa, Danilo subiu mais alto que todo mundo e fez o gol do Flamengo contra o Palmeiras. o Mengão bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

