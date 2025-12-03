Novo visual de Arrascaeta em Flamengo x Ceará viraliza: 'Do nada'

O Flamengo está enfrentando o Ceará, na noite desta quarta-feira (3), em jogo importante da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, as equipes estão empatando por 0 a 0, mas o assunto do jogo foi Giorgian de Arrascaeta.

Depois de ser tetracampeão da Libertadores e apontado como melhor jogador do torneio, 'Arrasxca' resolveu inovar no visual para Flamengo x Ceará. O Rubro-Negro pode se sagrar campeão brasileiro se vencer o jogo no Maracanã.

Nas redes sociais, o novo visual de Arrascaeta em Flamengo x Ceará viralizou demais e foi o destaque no começo da partida. Veja o penteado novo e os comentários abaixo:

Torcida do Rubro-Negro contra o Ceará (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja visual de Arrascaeta para Flamengo x Ceará

Escalação das equipes

O destaque nos 11 iniciais do Rubro-Negro para Flamengo x Ceará vai para Danilo. Autor do gol que deu a Glória Eterna ao Mais Querido pela quarta vez, o zagueiro segue entre os titulares, com Léo Ortiz no banco de reservas. Quem também fica como opção é Gonzalo Plata, de volta após cumprir suspensão na decisão continental.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Ceará tem: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Já o Ceará vai a campo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Paulo Baya; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Antes da bola rolar para Flamengo x Ceará, o visual do craque uruguaio Arrascaeta chamou muita atenção nas redes sociais. Até aqui, o duelo está empatado em 0 a 0.