O Flamengo está vencendo o Ceará, na noite desta quarta-feira (3), e se sagrando campeão Brasileiro mais uma vez. Durante a transmissão, o narrador da Globo Luis Roberto caiu na gargalhada com a atitude de um jogador do Rubro-Negro.

No segundo tempo da partida, Rossi foi bater um tiro de meta e não reparou que Léo Pereira estava do seu lado. O goleiro argentino acabou dando um 'tapa' na cara do companheiro, e Luis Roberto caiu na gargalhada na transmissão de Flamengo x Ceará.

- Ihhh, Léo Pereira, hahaha. O Rossi foi fazer alguma coisa com a mão e bateu no rosto do Léo Pereira. O Léo inclusive que se machucou na comemoração do gol lá em Lima - riu Luis Roberto em Flamengo x Ceará.

Samuel Lino comemora gol do Flamengo contra o Ceará (Foto:Adriann Fontes/Flamengo)

Veja vídeo da cena inusitada

Escalação das equipes para Flamengo x Ceará

O destaque nos 11 iniciais do Rubro-Negro para Flamengo x Ceará vai para Danilo. Autor do gol que deu a Glória Eterna ao Mais Querido pela quarta vez, o zagueiro segue entre os titulares, com Léo Ortiz no banco de reservas. Quem também fica como opção é Gonzalo Plata, de volta após cumprir suspensão na decisão continental.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Ceará tem: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Já o Ceará vai a campo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Paulo Baya; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Antes da bola rolar para Flamengo x Ceará, o visual do craque uruguaio Arrascaeta chamou muita atenção nas redes sociais. Até aqui, o duelo está empatado em 0 a 0.