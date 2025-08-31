Atitude de Rogério Ceni gera revolta na web: ‘Contra as próprias palavras’

Sem poupar seus titulares, o Bahia foi goleado pelo Mirassol por 5 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor baiano estacionou na 4ª posição, com 36 pontos somados. No entanto, a escalação de Rogério Ceni para este confronto não agradou aos torcedores.

O Esquadrão de Aço vem de uma vitória maiúscula contra o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na coletiva pós-jogo, o treinador destacou a necessidade em mesclar o elenco para a sequência da temporada.

No entanto, Rogério Ceni optou por escalar a equipe titular contra o Mirassol e acabou sendo surpreendido. Com o elenco cansado, o Tricolor sofreu a maior goleada nesta edição do Campeonato Brasileiro. A derrota rendeu críticas à decisão do treinador. Confira abaixo.

Apesar da paralisação para a Data Fifa, o Bahia tem dois compromissos pela Copa do Nordeste. A equipe faz o primeiro jogo das finais contra o Confiança-SE, nesta quarta-feira (03), às 21h30. A grande decisão será na Arena Fonte Nova, no próximo sábado (06).

Como foi Mirassol x Bahia?

📝 Texto: Bruno Paixão

O Bahia mostrou logo nos primeiros minutos da partida muita dificuldade de sair para o ataque. Depois de um escanteio pela esquerda, logo aos dois minutos, João Victor abriu o placar para o Mirassol fazendo 1 a 0 para a equipe da casa. Com mais tranquilidade, os paulistas dominavam a partida e o segundo gol era questão de tempo. Chico da Costa, que não marcava há três jogos, ampliou para o Mirassol depois de cruzamento da direita. Aos 30 minutos foi a vez de Lucas Ramon deixar o dele após aproveitar o rebote do goleiro Ronaldo, que defendeu um chute forte de Negueba.

O Bahia foi criar a sua melhor chance aos 35 minutos com Luciano Juba, que deu trabalho para Walter fazendo o goleiro do Leão espalmar a bola. Dois minutos depois, Acevedo também tentou marcar parando nas mãos do goleiro da equipe do interior de São Paulo.

O primeiro tempo nem havia terminado e o técnico Rogério Ceni promoveu duas alterações para tentar mudar o placar. Quase aos 40 minutos, Cauly deu lugar a Tiago Souza assim como Acevedo para Rezende já pensando na etapa complementar. Ao mesmo tempo já era possível ouvir gritos de olé da torcida adversária.

Com as trocas feitas pelo técnico Rogério Ceni ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou mais atento e começou melhor a etapa complementar apesar de não conseguir transformar a superioridade em gols. Mas a superioridade não surtiu efeito e Alesson ampliou para o Mirassol: 4 a 0. Após dividida do goleiro Ronaldo, do Bahia, com José Aldo a bola sobrou para ele que empurrou para a rede adversária. Ainda mais empolgados, os torcedores do Mirassol voltaram a gritar "olé".

Pra aumentar o massacre do Mirassol, Carlos Eduardo cruzou da direita e Cristian Renato, que tinha acabado de entrar, ampliou o marcador: 5 a 0.



O gol de honra do Bahia saiu aos 42 minutos. Nestor recebeu a bola dentro da área do Mirassol e bateu forte estufando as redes do Leão. Mas de nada adiantou. Com o resultado, a equipe paulista segue invicta dentro de casa na competição. O placar de 5 a 1 se tornou a maior goleada do Mirassol na temporada.