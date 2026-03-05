Volta de Novorizontino x Palmeiras terá super operação de transmissão

A final do Paulistão Casas Bahia será disputada em dois jogos entre Novorizontino e Palmeiras. A primeira partida foi disputada nesta quarta-feira (4) e terminou com vitória alviverde por 1 a 0, na Arena Barueri. O jogo decisivo será no domingo (08), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, com mando do Novorizontino.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para a decisão, a LiveMode, contratada pela Federação Paulista de Futebol, irá realizar a maior operação de transmissão da história do torneio.

Serão 34 câmeras, distribuídas pelo estádio e 29 microfones de ambiente para captação de torcida, campo e bastidores. A operação inclui ultracams posicionadas nos dois gols, câmeras nos gols, dentro da área, câmera invertida em super slow para replays em alta definição e RefCam, a que dá o ponto de vista do árbitro.

continua após a publicidade

➡️ Internautas criticam atuação de Andreas Pereira em Palmeiras x Novorizontino: 'Duas entregadas'

Também fazem parte da estrutura carrinho robô na lateral do campo, drone aéreo e câmera beauty para enquadramento aberto da partida, além de câmeras exclusivas nos bancos de reservas, captação no túnel de acesso ao gramado e registro da chegada dos ônibus e dos bastidores nos vestiários.

A final será transmitida pela Record, pela TNT Sports na plataforma Max, e pela CazéTV no YouTube.

Palmeiras vence Novorizontino e abre vantagem rumo ao título do Paulistão (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Palmeiras vence Novorizontino e abre vantagem na final

✍️Confira na íntegra o texto de Vitor Palhares

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Paulistão. Flaco López e o capitão Gustavo Gómez marcaram os gols do Alviverde, enquanto Carlos Miguel defendeu pênalti cobrado por Robson ainda quando o placar apontava vantagem mínima para os mandantes.

continua após a publicidade

A vitória permite ao Palmeiras perder por até um gol de diferença no confronto de volta e, ainda assim, conquistar o quarto título estadual sob o comando de Abel Ferreira. A equipe do interior, por sua vez, precisa ao menos devolver o placar da ida para levar a decisão para as penalidades.