Decisão de Abel Ferreira em Atlético-MG x Palmeiras repercute: 'Impressionante'

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam, na noite desta quarta-feira (3), em duelo decisivo do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar em jogo que vale briga pelo título, uma decisão do técnico Abel Ferreira repercutiu muito nas redes sociais.

continua após a publicidade

Cerca de 1h antes da bola rolar para Atlético-MG x Palmeiras, o Verdão divulgou os 11 escolhidos para iniciar o jogo na Arena MRV. Se vencer, o time de Abel Ferreira pode se manter vivo na briga pelo título do Brasileirão, mas depende de um tropeço do Flamengo.

➡️Atitude de Neymar em Juventude x Santos chama atenção

O meia Raphael Veiga, criticado pela torcida, foi escalado como titular para Atlético-MG x Palmeiras. A decisão repercutiu muito nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Arena MRV recebe Atlético-MG x Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Veja os comentários sobre a decisão de Abel para Atlético-MG x Palmeiras

Escalação do Verdão

O ano de 2025 do Palmeiras está praticamente perdido, apesar de matematicamente o time de Abel Ferreira ainda ter baixas chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (3), contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o técnico Abel Ferreira tem algumas baixas e, portanto, foi obrigado a mudar a aquipe. Atlético-MG x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O meia-atacante Felipe Anderson sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e é desfalque, enquanto Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos. Com isso, o treinador português escalou o Verdão com a seguinte formação para o duelo entre Atlético-MG x Palmeiras:

continua após a publicidade

A escalação do Verdão tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.