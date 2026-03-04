menu hamburguer
Fora de Campo

Ex-árbitro aponta principal culpado por pênalti polêmico contra o Palmeiras

Matheus Delgado Candançan foi o árbitro da partida

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
22:05
Atualizado há 0 minutos
Matheus Delgado Candançan
imagem cameraMatheus Delgado Candançan foi o árbitro de Palmeiras x Novorizontino (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)
Nos minutos finais do duelo contra o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão, foi marcado um pênalti a favor do Novorizontino. Vinícius Paiva, atacante do Tigre, entrou na área em velocidade e trombou com Marlon Freitas e Gustavo Gómez. O juiz assinalou a penalidade máxima sem intervenção do VAR.

Para o ex-árbitro Sálvio Spinolla, apesar de ambos os jogadores do Palmeiras estarem envolvidos no lance, o responsável pela falta foi o zagueiro Gustavo Gómez.

- Para mim, o pênalti foi do Gustavo Gómez, porque depois que ele dá o carrinho, ele faz uma alavanca com a perna esquerda derrubando o atacante do Novorizontino. Pênalti bem marcado em campo, sem necessidade do VAR, que só confirmou - disse Sálvio.

Na cobrança, Robson, o artilheiro do Campeonato Paulista, não teve a melhor sorte. Carlos Miguel escolheu ficar no meio do gol e defendeu a cobrança com muita facilidade, garantindo a vitória do Palmeiras. Confira a defesa abaixo;

🟨Arbitragem

O escolhido para apitar a partida foi Matheus Delgado Candançan. Na operação do VAR o selecionado foi Márcio Henrique de Gois. O mando de campo foi do Palmeiras, na Arena Barueri, localizada na cidade de Barueri no estado de São Paulo.

Matheus Delgado Candançan
Matheus Delgado Candançan foi o árbitro da partida (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Palmeiras vence Novorizontino e abre vantagem na final

✍️Confira na íntegra o texto de Vitor Palhares

Palmeiras venceu o Novorizontino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Paulistão. Flaco López e o capitão Gustavo Gómez marcaram os gols do Alviverde, enquanto Carlos Miguel defendeu pênalti cobrado por Robson ainda quando o placar apontava vantagem mínima para os mandantes.

A vitória permite ao Palmeiras perder por até um gol de diferença no confronto de volta e, ainda assim, conquistar o quarto título estadual sob o comando de Abel Ferreira. A equipe do interior, por sua vez, precisa ao menos devolver o placar da ida para levar a decisão para as penalidades.

