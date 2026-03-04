Internautas criticam atuação de Andreas Pereira, pelo Palmeiras: 'Duas entregadas'

Internautas criticaram falhas cometidas por Andreas Pereira no primeiro jogo da final do Paulistão, disputada entre Palmeiras e Novorizontino. A paciência do fã de futebol já é curta quando o assunto é a participação do atacante em finais. O brasileiro acabou ficando marcado por uma fatalidade na final da Libertadores de 2021, quando defendia as cores do Flamengo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O erro que marcou a carreira de Andreas Pereira

Nos minutos finais (aos 94' da prorrogação), com o placar empatado por 1 a 1, Andreas recebeu um passe recuado, mas escorregou ao tentar dominar a bola, perdendo a posse de bola para Deyverson, que fez o gol do título do Palmeiras.

Esse lance é considerado por muita gente como um dos maiores (ou o maior) erros individuais da história do Flamengo em uma decisão importante — virou meme eterno, gerou críticas pesadas da torcida e até ameaças. O próprio Andreas pediu desculpas nas redes sociais logo depois, chorou muito e revelou anos depois que precisou andar de carro blindado por causa da pressão.

continua após a publicidade

Andreas Pereira durante 1º jogo da final do Paulistão (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br><br>Photo Premium/Photo Premium

Palmeiras vence Novorizontino e abre vantagem na final

✍️Confira na íntegra o texto de Vitor Palhares

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Paulistão. Flaco López e o capitão Gustavo Gómez marcaram os gols do Alviverde, enquanto Carlos Miguel defendeu pênalti cobrado por Robson ainda quando o placar apontava vantagem mínima para os mandantes.

A vitória permite ao Palmeiras perder por até um gol de diferença no confronto de volta e, ainda assim, conquistar o quarto título estadual sob o comando de Abel Ferreira. A equipe do interior, por sua vez, precisa ao menos devolver o placar da ida para levar a decisão para as penalidades.