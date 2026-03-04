Goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel vira assunto na final do Paulistão: 'Espero'
Goleiro defendeu penalidade no 1º dos quatro tempos da final
Carlos Miguel virou o centro das atenções no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, ao esbanjar frieza na defesa de pênalti que fez no primeiro tempo de Palmeiras x Novorizontino. O artilheiro da competição, Robson, apostou na "batida de segurança", cobrando a penalidade no meio do gol.
O paredão alviverde não se moveu, defendendo a cobrança com muita categoria. Nas redes sociais, rivais e torcedores se renderam ao goleiro. A internet foi inundada por uma chuva de elogios a Carlos Miguel. Confira abaixo a defesa e sua repercussão:
Carlos Miguel tem contrato com o Palmeiras até julho de 2030
A diretoria do Palmeiras investiu 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que manteve os 20% restantes.
Sem espaço no Nottingham Forest, Carlos Miguel disputou apenas três partidas na última temporada 24/25 e pediu para deixar o clube em busca de mais minutos em campo, o que encontrou no Palmeiras - já que virou titular absoluto. Um dos objetivos do goleiro, era entrar no radar da comissão técnica da Seleção Brasileira com foco na Copa do Mundo de 2026.
Formado nas categorias de base do Internacional, Carlos Miguel não chegou a disputar partidas oficiais pelo clube e foi emprestado para o Santa Cruz e Boa Esporte antes de chegar ao Corinthians. No rival, assumiu a titularidade após a saída de Cássio e realizou 25 partidas antes de se transferir para o futebol europeu.
