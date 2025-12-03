menu hamburguer
Rivais se agitam com gols do São Paulo contra o Internacional: 'Arerê'

Colorado segue na luta contra o rebaixamento

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
21:18
Jogadores do São Paulo comemoram gol contra o Internacional (Foto: Luis Moura / WPP )
imagem cameraJogadores do São Paulo comemoram gol contra o Internacional (Foto: Luis Moura / WPP )
Contando com o apoio de sua torcida, o São Paulo derrotando o Internacional por 3 a 0 e vai complicando a vida da equipe gaúcha na luta contra o rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. Após os gols marcados por Sabino, Maik e Luciano, os torcedores rivais se manifestaram nas redes sociais.

➡️Gol perdido em São Paulo x Internacional choca torcedores: 'Misericórdia'

Durante a primeira etapa, o São Paulo controlou as principais ações ofensivas e foi pouco incomodado pelo Internacional, que segue em uma situação muito delicada na luta contra o rebaixamento. Para piorar a situação da equipe Colorada, o Fortaleza derrotou o Corinthians e o Santos vai vencendo o Juventude, fora de casa, com dois gols do craque Neymar.

Diante desse cenário negativo para o Internacional, os torcedores rivais se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Internacional vai sendo ultrapassado pelo Fortaleza e caiu para a 18ª colocação, com os mesmo 41 pontos somados. Se confirmada a derrota, a equipe vai precisar de uma vitória contra o Bragantino, na última rodada, e torcer para uma combinação de resultados para se manter na primeira divisão.

Sabino, São Paulo, sai para comemorar gol
Sabino comemora gol do São Paulo contra o Internacional (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)

