Rivais se agitam com gols do São Paulo contra o Internacional: 'Arerê'

Contando com o apoio de sua torcida, o São Paulo derrotando o Internacional por 3 a 0 e vai complicando a vida da equipe gaúcha na luta contra o rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. Após os gols marcados por Sabino, Maik e Luciano, os torcedores rivais se manifestaram nas redes sociais.

Durante a primeira etapa, o São Paulo controlou as principais ações ofensivas e foi pouco incomodado pelo Internacional, que segue em uma situação muito delicada na luta contra o rebaixamento. Para piorar a situação da equipe Colorada, o Fortaleza derrotou o Corinthians e o Santos vai vencendo o Juventude, fora de casa, com dois gols do craque Neymar.

Diante desse cenário negativo para o Internacional, os torcedores rivais se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Internacional vai sendo ultrapassado pelo Fortaleza e caiu para a 18ª colocação, com os mesmo 41 pontos somados. Se confirmada a derrota, a equipe vai precisar de uma vitória contra o Bragantino, na última rodada, e torcer para uma combinação de resultados para se manter na primeira divisão.

