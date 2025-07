Atitude de Kaio Jorge durante pênalti de Gabigol chama atenção

O Cruzeiro venceu o Juventude por 4 a 0, neste domingo (20), no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão. Durante a goleada, a equipe celeste teve um pênalti, que foi sofrido por Kaio Jorge, mas cobrado por Gabigol. O cenário gerou uma reação do camisa 19, que chamou atenção dos telespectadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance da penalidade aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo, quando Kaio Jorge foi derrubado por Marcos Paulo, após um pisão no calcanhar, dentro da área. O camisa 19 precisou ser atendido fora de campo e Gabigol pegou a bola para realizar a cobrança.

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, Kaio Jorge foi flagrado conversando com o técnico Leonardo Jardim à beira do campo. A situação repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas chamaram atenção para uma possível reclamação do atacante, enquanto outros descartaram a possibilidade e destacaram a humildade do atacante.

continua após a publicidade

Vale destacar, que Kaio Jorge não poderia realizar a cobrança do pênalti. Isso porque, o camisa 19 precisou sair de campo após o contato faltoso dentro da área. Veja a repercussão do caso abaixo:

Cruzeiro x Juventude

A equipe celeste dominou o confronto desde o primeiro minuto. Christian abriu o placar ainda na primeira etapa. O cronômetro marcava 39 minutos, quando o atacante recebeu um passe de Kaio Jorge, na pequena área, para marcar.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Cruzeiro seguiu se impondo em campo e o camisa 19 continuou sendo decisivo. Aos 51 minutos, Kaio Jorge, em uma jogada individual, arrancou pela ponta direita e ao se aproximar da área, cruzou rasteiro para achar Gabigol. O camisa 9 se encontrava livre e precisou apenas escorar a bola para o fundo do gol.

Para finalizar a vitória celeste, Kaio Jorge sofreu um pênalti de Marcos Paulo, que Gabigol marcou, aos 63 minutos, e Eduardo marcou o quarto nos acréscimos da última etapa. Com o resultado, o Cruzeiro somou 33 pontos e permaneceu na liderança do Brasileirão.