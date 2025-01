Aymorés x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Atlético-MG enfrenta o Aymorés neste domingo (19), às 11h (horário de Brasília), em um jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida será no Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá, Minas Gerais e os canais de transmissão não foram divulgados.➡️ Jornalistas escolhem 11 ideal com jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro

O confronto marca o início participação do Galo no torneio estadual, que deve apresentar uma formação majoritariamente sub-20 devido à preparação do time principal no FC Series, nos Estados Unidos. O Atlético-MG enfrenta o Cruzeiro no sábado (18) e o Orlando City no próximo sábado (25) no exterior.



Os desempenhos recentes do Atlético-MG em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores oferecem um panorama de como a equipe pode se sair no Campeonato Mineiro, onde busca consolidar sua dominância no âmbito estadual.

Aymorés e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (19) (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Tudo sobre o jogo entre Aymorés e Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

AYMORÉS x ATLÉTICO-MG

PRIMEIRA RODADA - CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá, Minas Gerais

📺 Onde assistir: canais de transmissão não divulgados.

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Vitinho, Robert e Iseppe (Louback); Luiz Felipe e João Rafael. Técnico: Guilherme Della Déa.