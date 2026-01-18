Atitude de Hugo Souza revolta torcedores em Corinthians x São Paulo: 'Caindo na pilha'

Contando com o apoio da Fiel, o Corinthians vai sendo derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, com um gol do atacante Gonzalo Tapia. Já na reta final da primeira etapa, o autor do gol tricolor se envolveu em uma confusão com o goleiro Hugo Souza, que foi bastante criticado nas redes sociais.

Quando o cronômetro marcava 50 minutos, o goleiro do Corinthians tentou agilizar a saída de jogo e quase foi atrapalhado por Tapia, que fez um movimento de encostar com as mãos na bola. Em resposta, Hugo Souza encarou o adversário e acabou empurrando o atacante do São Paulo dentro da área. A atitude revoltou os jogadores e a comissão técnica do Tricolor, que pediram pênalti no lance.

Após a reação do goleiro, os torcedores do São Paulo dividiram opiniões nas redes sociais. Alguns internautas acreditam que o árbitro deveria marcar o pênalti na jogada. Por outro lado, outros são paulinos destacaram que não houve nada, mas Hugo Souza deveria ser punido com um cartão amarelo. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o São Paulo vai conquistando sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista e assume a 5ª colocação. Já o Corinthians segue estacionado na 12ª posição, com apenas três pontos somados.

Tapia comemora gol em Corinthians x São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Gazetta Press)

