Jornalistas projetam campeões do Paulistão, Cariocão e Mineiro

O final de semana do brasileiro que gosta de futebol será recheado de emoções. No domingo (8), grandes finais de estaduais espalhados pelo país vão tomar as televisões de milhões de torcedores. Para esquentar o clima, o Lance! consultou diversos jornalistas, que cravaram quem serão os campeões do Mineirão, Paulistão e Cariocão.

O Campeonato Paulista é o único entre os três que será decidido em duas partidas. Na ida, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0 com gol de Flaco López na Arena Barueri. Flamengo e Fluminense decidem o Cariocão no Maracanã, enquanto Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentarão no Mineirão pela grande final.

Antes da bola rolar para as finais dos estaduais, o Lance! consultou renomados jornalistas esportivos, que apontaram quem serão os grandes campeões do Paulistão, Cariocão e Mineirão. Veja os palpites dos profissionais abaixo:

Maracanã recebe o clássico entre Fluminense e Flamengo pelo Cariocão (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Confira palpites das finais do Cariocão, Paulistão e Mineirão

André Hernan - Palmeiras, Galo e Flamengo levam a taça.

PVC - Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo levam a taça.

Beto Jr - Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo levam a taça.

Pedro Ivo - Palmeiras, Galo e Fluminense levam a taça.

Daniel Giro - Palmeiras, Galo e Fluminense levam a taça.

Leonardo Damico - Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense

Campeonato Carioca

Com a melhor campanha da Taça Guanabara, o Fluminense eliminou o Bangu nas quartas de final do Cariocão. Na semi, em dois jogos, despachou o Vasco com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1. Já o Flamengo, que correu risco de não se classificar para o mata-mata, venceu o Botafogo nas quartas de final. Na semi, goleou o Madureira num agregado de 11 a 0 e avançou à decisão.

Campeonato Paulista

Novorizontino e Palmeiras vão se enfrentar, neste domingo (8), no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Apesar de ter muito torcedor alviverde sentindo cheiro de título, o Tigre do Vale fez grande campanha jogando em casa e acredita na vitória.

Campeonato Mineiro

A grande decisão do Estadual entre Cruzeiro e Atlético-MG será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos de Minas Gerais, que antes tinham torcida única.