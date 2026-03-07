Vampeta é sincero ao analisar a chegada de Lingard ao Corinthians: 'Não é'

O ex-jogador Vampeta foi sincero ao analisar a chegada do meia Jesse Lingard ao Corinthians. Livre no mercado, o inglês assinou contrato com o Timão até o fim de 2026, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2027, caso alcance metas estabelecidas pelo clube.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o atual comentarista afirmou não ter o conhecimento dos últimos anos de desempenho do novo reforço do Timão. Lingard passou as últimas temporadas na Coreia do Sul.

Apesar disso, Vampeta declarou que o jogador tem ao lado dele a fama e as passagens de destaque pelo Manchester United e Seleção da Inglaterra. Aos 33 anos, Jesse Lingard foi anunciado como novo reforço do Corinthians na última sexta-feira (6).

— Jogadorzaço não é. É um atleta da Seleção Inglesa, que jogou muito tempo no Manchester United, mas faz tempo que não sei o que esse rapaz. Mas ele teve seus momentos. Nome ele tem. Pedigree ele tem. Mas não sei dos últimos anos dele. Não sei se ele estava bem na Coreia do Sul. É um mercado que a gente não vê aqui — analisou o ex-jogador.

Jesse Lingard no Corinthians

No Brasil desde domingo (1º), o anúncio demorou mais do que o esperado. O Lance! apurou que a emissão do visto de trabalho para atuar no país era o último detalhe pendente para que o jogador fosse oficializado e tivesse o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

— Primeiro, eu vi os torcedores no aeroporto falando 'Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!', sabe? Tem bastante paixão dos torcedores, o que é maravilhoso de ver. O CT aqui é incrível. E os jogadores me receberam de braços abertos, o treinador, o diretor, foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões: muito feliz, não vejo a hora de jogar — disse Lingard em sua chegada ao clube.

Nesta quinta-feira (5), Jesse Lingard teve o primeiro contato com a bola como jogador do Corinthians, diferente do que havia ocorrido um dia antes, quando realizou apenas atividades na parte interna do CT.

Com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, a expectativa é de que o jogador tenha mais tempo ao lado dos companheiros para adaptação. O Timão ainda pretende realizar testes completos para avaliar por quantos minutos conseguirá contar com Jesse Lingard em campo neste início de passagem pelo clube.

Cabe ressaltar que Lingard ainda não teve todos os documentos regularizados. O Corinthians aguarda a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil, detalhe final para que o jogador tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e esteja à disposição.

